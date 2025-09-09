晴時多雲

體育 即時新聞

辜仲諒爭取連任WBSC副會長 綠委：東京行有公共性應被通融

2025/09/09 13:04

9月中旬東京WBSC會議由會長法卡利（左）發起，尋求連任副會長的辜仲諒擬將出席。（資料照）9月中旬東京WBSC會議由會長法卡利（左）發起，尋求連任副會長的辜仲諒擬將出席。（資料照）

〔記者謝君臨／台北報導〕中華棒協理事長辜仲諒積極爭取連任世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長，盼於16、17日前往東京參與WBSC會議，與國際棒壇領袖交流、拉票，但因辜另涉司法案件被法院裁定限制出境，僅准於前往沖繩、無法至東京，辜擬提抗告。對此，民進黨立委郭國文認為，台灣人能夠擔任國際組織重要職務是不容易的事，辜此行並非為了私人，而具有公共性，這部分應該被通融。

WBSC職務即將改選，辜仲諒決定尋求連任WBSC執行副會長，繼續為台灣棒球發聲，若能獲選，將使得台灣在世界棒壇扮演更重要角色，包括棒協和中職聯盟都表達支持。

棒協秘書長林宗成日前表示，U18世界盃棒球賽9月5日在日本沖繩開打，14日辜仲諒將以副會長身分代表出席閉幕與頒獎典禮，目前辜初步希望參與16、17日在東京舉行的WBSC會議，與國際棒壇領袖交流、拉票，屆時也將拜會日本棒球總會會長山中正竹等世界棒壇重量級人物，尋求支持。

不過，辜仲諒因澄清湖大樓購地案涉犯銀行法特別背信罪，今年5月一審被判刑7年8月，限制出境出海。據了解，辜向法院聲請暫時解除限制出境，但法院裁定僅准許辜前往沖繩，不能到東京，但東京的WBSC會議才是與國際棒壇領袖交流、拉票的地方，也因此辜擬提出抗告，積極爭取法院暫予放行。

對此，立法院亞東國會議員友好協會會長、立委郭國文表示，台灣人能夠擔任國際組織重要職務是不容易的事，且辜仲諒本次面臨其他國家競爭，也讓他能否前往日本拉票更形重要，一來大家很重視見面的感覺，會感到有誠意，若被法院裁定不能前往，將被懷疑是否適任該職務，對於爭取職務是很危險的。

郭國文強調，辜仲諒此行並非為了私人，而是具有公共性，都允許去沖繩了，和去東京有這麼大的差別？他認為這部分應該被通融。

中職聯盟會長蔡其昌日前也表示，辜仲諒進入WBSC對台灣棒球發展是非常重要的。辜擔任WBSC執行副會長期間，為台灣爭取許多國際棒球賽事，也是大家所肯定的。「我們全力支持辜理事長爭取連任，相信以他的專業和熱情，可以讓台灣在世界棒總具有一定的影響力，也有助於台灣棒球持續向前發展。」

