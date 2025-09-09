運動部》當初也沒人看好奪金 李洋談名古屋亞運：不預設獎牌、做好後勤

總統賴清德、行政院長卓榮泰、首任部長李洋9日出席運動部揭牌典禮。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部今正式掛牌上路，首位部長李洋在致詞時再次分享他的六大展望，至於上任後要面對的兩大考驗，包含各單項協會改選、明年名古屋亞運備戰。對於名古屋亞運他以過去選手經驗分享，不會特別預設獎牌，而是要做好萬全後勤準備，把運動員的權益照顧好。

30歲的李洋為我國最年輕部長，他在上任後即將面臨協會改選、名古屋亞運備戰兩大考驗。針對協會部分，他表示，協會這部分還是要多去傾聽他們的聲音，讓協會知道該如何去幫助運動員

至於名古屋亞運方面，李洋說：「競技運動員奪牌這件事真的很難說，當初有人認為我們會奪金牌嗎？沒有吧！所以我覺得這件事情我們沒有辦法去預估或評估亞運可以獲得幾面金牌，但我們能做的就是將運動員權益做到最好，他們有什麼需求，我們也要去保護他們。」

黃金計畫的部分，目前已經到3.0，但李洋不諱言，仍有一些問題、爭議要去釐清，未來會請國訓中心跟競技運動司多加了解，「我當初也是羽球的黃金計畫委員，選手時期自己也是受惠者，目前黃金計畫還是著重在奧運奪牌的部分，那未來在18到24歲或是更基層的球員，是不是需要獲得更多資源和培養，我們再去探討一下這個可行性。」

