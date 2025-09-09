晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》葛拉斯諾7局狂飆11K無安打仍失分！攜手道奇寫下超罕見紀錄

2025/09/09 13:43

葛拉斯諾。（歐新社）葛拉斯諾。（歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天先發7局無安打、狂飆11次三振，奪下本季第2勝，也是繼本季初登板後，相隔161天再度奪勝；然而儘管投出7局無安打，葛拉斯諾此役仍有失分，寫下罕見紀錄。

葛拉斯諾此役主投7局用105球，沒有被敲安，狂賞11次三振、丟2次保送，連續解決最後面對的14名打者，卻因高飛犧牲打失1分，賽後防禦率降至3.21，繳出本季代表作，收下個人本季第2勝以外，也幫助道奇拿下第80勝。

葛拉斯諾成為大聯盟史上第4位，先發登板沒有被敲安打，且飆出至少10次三振，卻仍有失分的投手。前3人分別為2013年的伯納德（Érik Bédard）、2011年的桑塔納（Ervin Santana），以及1986年的惠特（Bobby Witt）。

葛拉斯諾7局投完後退場，8局上由崔南（Blake Treinen）接手，他也上演3上3下，9局上道奇派出終結者史考特（Tanner Scott）關門，道奇也有望拚聯合無安打比賽，結果史考特面對首名打者瑞特（Ryan Ritter）就被敲出二壘安打，讓道奇聯合無安打比賽破功，所幸史考特最終仍力保不失，摘下本季第21次救援成功。

道奇日本強投山本由伸在7日時曾面對金鶯一度投出8.2局無安打比賽，卻在最後一個出局數功虧一簣，遭哈勒戴（Jackson Holliday）敲出陽春砲。加上今天道奇又是在第9局挑戰無安打破功，成為史上第一支在3場比賽內，2度於第9局無安打比賽破功的球隊。

