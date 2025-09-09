MLB》達比修有5.2局7K無關勝敗 教士3連勝緊咬國西龍頭道奇

教士球星小塔提斯敲再見高飛犧牲打。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士隊39歲日籍老將達比修有今天主投5.2局失3分無關勝敗，教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在10局下敲再見高飛犧牲打，幫助教士隊以4比3擊敗紅人。教士收3連勝，距離國聯西區龍頭道奇仍有1場勝差。

達比修有首局被紅人佛里朵（TJ Friedl）敲陽春砲掉分，第3局紅人球星克魯茲（Elly De La Cruz）敲適時安打再拿1分。達比修續投第6局，遭紅人打者海伊斯（Austin Hays）擊出陽春彈。6局上2出局後，達比修的用球數來到91球是本季單場最多，因此被換下場。

教士打線6局下展開反攻，西茲（Gavin Sheets）敲關鍵二壘安打追回1分，梅里爾（Jackson Merrill）擊出中外野追平三壘安打，幫助教士戰成3比3平手。

教士日籍老將達比修有。（路透）

兩隊正規9局打完仍是平手進入延長賽，10局上紅人隊無功而返，10局下教士先用短打要推進，這時紅人右投馬丁尼茲（Nick Martinez）發生傳球失誤，讓教士無人出局攻佔一、三壘，小塔提斯擊出左外野再見高飛犧牲打，幫助教士收下3連勝。

達比修有主投5.2局被敲6安，包含2轟，賞7次三振，沒有丟出保送，另有1次暴投，賽後防禦率降至5.65。教士左投佩雷塔（Wandy Peralta）0.1局無失分，幸運收本季第6勝；馬丁尼茲0.1局失1分，吞本季第12敗。

教士隊贏球後，目前以79勝65敗居國家聯盟西區第二，與國西龍頭道奇僅1場勝差。教士仍暫居國聯外卡第二的位置；紅人隊輸球後，以72勝72敗居國聯中區第三，距離國聯外卡第三的大都會有4場勝差。

Fernando Tatis Jr. gets the job done with a #walkoff sac fly! pic.twitter.com/FMD6zAbrZC — MLB （@MLB） September 9, 2025

