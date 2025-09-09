晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

辜仲諒參加U18世界盃 高院裁准1.5億元解除限境

2025/09/09 14:03

身兼世界棒總執行副會長等職務的中信慈善基金會董事長辜仲諒，聲請解除境管赴日參加「U-18」世棒賽決賽及閉幕典禮，高院裁定辜提出1.5億元保證金後，解除自9月13日至15日的限制出境等強制處分，並責付給外交部長林佳龍等人。（記者楊國文攝）身兼世界棒總執行副會長等職務的中信慈善基金會董事長辜仲諒，聲請解除境管赴日參加「U-18」世棒賽決賽及閉幕典禮，高院裁定辜提出1.5億元保證金後，解除自9月13日至15日的限制出境等強制處分，並責付給外交部長林佳龍等人。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕中信慈善基金會董事長辜仲諒被控涉犯中信金澄清湖大樓購地案，一審被判刑7年8月，已上訴高等法院審理中，辜日前以擔任世界棒壘球總會棒球執行副會長、亞洲棒協會長等身份，擬於9月13日前往日本沖繩參加「U-18世界盃棒球賽」決賽及閉幕典禮，向高等法院聲請暫時解除限制出境、出海及科技設備監控，並出具外交部長林佳龍等人、運動部政務次長（前體育署長）鄭世忠的聲明書，願擔任辜的受責付人；高等法院綜合考量後，裁定辜仲諒提出新台幣1億5千萬元保證金後，准予解除辜自9月13日至15日止的限制出境、出海及科技監控，此期間內辜責付給林佳龍、鄭世忠及其律師葉建廷。

不過，辜仲諒另主張獲全日本棒協會長山中正竹邀請赴日拜會「棒壇重要人士」，擬代表我國爭取連任世界棒總執行副會長，聲請解除9月16日至18日止的限制出境、出海及科技監控案，高院認為辜未說明其必要性、急迫性，裁定駁回。此案可抗告。

辜仲諒具狀聲請指出，目前擔任世界棒壘球總會（世界棒總）棒球執行副會長、亞洲棒球協會總會（亞洲棒協）會長，擬於今年9月13日前往日本沖繩參加同月14日舉行的「U-18世界盃棒球賽」決賽及閉幕典禮。辜表示，U-18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮乃國際棒球盛事，他因職務關係，有親自出席必要性。

辜仲諒另表示，9月15日至17日應全日本野球協會（日本棒協）會長山中正竹邀請，為今年10月間世界棒總選舉，到東京拜會、拉票商議。

辜仲諒指出，世界棒總將於今年10月進行職務改選，擬代表我國爭取連任「執行副會長」，該選舉結果對他欲爭取2029年世界棒總會長的選舉佈局，影響甚大，辜認為，若僅以代理人或透過電話、視訊方式，將無法達成固票的效果，為維護我國在國際棒壇之地位、形象，以體育促進外交的重大公益目的，有親自出席的必要性與急迫性。

針對涉及官司部分，辜仲諒指出，多起案件經法院判決無罪，台北地院審理中信金澄清湖大樓購地案，雖然將他判處7年8月徒刑，他一定竭盡全力在高等法院爭取無罪判決，絕無潛逃的犯意與可能。

辜仲諒強調，此次因公聲請暫時解除限制出境案，已獲外交部長林佳龍、運動部政務次長鄭世忠出具聲明書，願意和辯護律師葉建廷共同擔任他的受責付人，請求高院審酌他曾多次經法院准許暫時解除限制出境、出海，均遵期返回，准予暫時解除他自9月13日至9月18日止的限制出境、出海及攜帶個案手機，每天以手機拍照報到的科技監控。

高等法院審理後指出，辜仲諒涉犯中信金澄清湖大樓購地案，被北院依違反銀行法、證券交易法特別背信罪等罪，判刑7年8月，並限制出境、出海及實施科技監控，已上訴高等法院審理中。　　

高院認為，依據世界棒總會長郵件、U-18世界盃賽程表及媒體報導等資料，「U-18世界盃棒球賽」的決賽及閉幕式，將於9月14日在日本沖繩舉行，世界棒總會長因故無法參與，委由擔任副會長的辜仲諒代表出席閉幕典禮並擔任頒獎人，經綜合考量此賽事性質、參與隊伍、辜仲諒與會性質、任務等，辜仲諒主張有親自出席必要，確有其事。

高院另審酌辜仲諒之前多次經法院暫時解除限制出境、出海後，皆能遵期返國，可見得辜仲諒此次出境，具相當公益目的，有暫時解除限制出境、出海及科控必要；加上外交部長林佳龍、運動部政次（前體育署長）鄭世忠均表示，同意接受高院責付，對防止辜逃亡，應有助益。

高院綜合考量後裁定，辜仲諒提出1億5仟萬元保證金後，准予自9月13日至9月15日止，解除限制出境、出海限制，並責付外交部長林佳龍、體育署署長鄭世忠及葉建廷律師（受責付人均應出具證書，載明如經傳喚應令辜仲諒隨時到場，並於9月15日前入境），此特定期間期滿後，立即恢復辜的限制出境、出海，並發還1.5億保證金或支票；若辜逾期未入境，高院將沒入該保證金，並依法為後續處分。

針對辜仲諒出具全日本棒協會長山中正竹的邀請函，聲請自9月16日至18日止解除限制出境、出海及科技監控，高院檢視該邀請函內容認為，有關今年10月世界棒總執行副會長選舉，及參與執行委員會洲際副會長、財務長競選等候選人人選的規劃，在辜仲諒赴沖繩參加U-18世界盃決賽及閉幕典禮期間，已安排商議、拜會，已可實現辜仲諒所稱規劃選務以達到連任執行副會長的目的。

高院指出，辜仲諒另指出閉幕典禮後的9月15日至18日，有到東京拜會「日本棒壇重要人士」的必要性，但所謂棒壇重要人士何以能影響、左右10月份世界棒總選舉結果，辜仲諒並未說明，無法認定有其必要性；而且，邀請函所稱選舉拜票，依日本傳統及習慣，需面見餐敘，才可以展現誠意乃日本棒協會長個人意見，即使屬實，亦屬日本的傳統習慣，國際性組織的運作，難謂毫無修正可能，無法認定辜有親自參與必要性、急迫性，駁回此聲請案。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中