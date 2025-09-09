辜仲諒參加U18世界盃 高院裁准1.5億元解除限境

身兼世界棒總執行副會長等職務的中信慈善基金會董事長辜仲諒，聲請解除境管赴日參加「U-18」世棒賽決賽及閉幕典禮，高院裁定辜提出1.5億元保證金後，解除自9月13日至15日的限制出境等強制處分，並責付給外交部長林佳龍等人。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕中信慈善基金會董事長辜仲諒被控涉犯中信金澄清湖大樓購地案，一審被判刑7年8月，已上訴高等法院審理中，辜日前以擔任世界棒壘球總會棒球執行副會長、亞洲棒協會長等身份，擬於9月13日前往日本沖繩參加「U-18世界盃棒球賽」決賽及閉幕典禮，向高等法院聲請暫時解除限制出境、出海及科技設備監控，並出具外交部長林佳龍等人、運動部政務次長（前體育署長）鄭世忠的聲明書，願擔任辜的受責付人；高等法院綜合考量後，裁定辜仲諒提出新台幣1億5千萬元保證金後，准予解除辜自9月13日至15日止的限制出境、出海及科技監控，此期間內辜責付給林佳龍、鄭世忠及其律師葉建廷。

不過，辜仲諒另主張獲全日本棒協會長山中正竹邀請赴日拜會「棒壇重要人士」，擬代表我國爭取連任世界棒總執行副會長，聲請解除9月16日至18日止的限制出境、出海及科技監控案，高院認為辜未說明其必要性、急迫性，裁定駁回。此案可抗告。

辜仲諒具狀聲請指出，目前擔任世界棒壘球總會（世界棒總）棒球執行副會長、亞洲棒球協會總會（亞洲棒協）會長，擬於今年9月13日前往日本沖繩參加同月14日舉行的「U-18世界盃棒球賽」決賽及閉幕典禮。辜表示，U-18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮乃國際棒球盛事，他因職務關係，有親自出席必要性。

辜仲諒另表示，9月15日至17日應全日本野球協會（日本棒協）會長山中正竹邀請，為今年10月間世界棒總選舉，到東京拜會、拉票商議。

辜仲諒指出，世界棒總將於今年10月進行職務改選，擬代表我國爭取連任「執行副會長」，該選舉結果對他欲爭取2029年世界棒總會長的選舉佈局，影響甚大，辜認為，若僅以代理人或透過電話、視訊方式，將無法達成固票的效果，為維護我國在國際棒壇之地位、形象，以體育促進外交的重大公益目的，有親自出席的必要性與急迫性。

針對涉及官司部分，辜仲諒指出，多起案件經法院判決無罪，台北地院審理中信金澄清湖大樓購地案，雖然將他判處7年8月徒刑，他一定竭盡全力在高等法院爭取無罪判決，絕無潛逃的犯意與可能。

辜仲諒強調，此次因公聲請暫時解除限制出境案，已獲外交部長林佳龍、運動部政務次長鄭世忠出具聲明書，願意和辯護律師葉建廷共同擔任他的受責付人，請求高院審酌他曾多次經法院准許暫時解除限制出境、出海，均遵期返回，准予暫時解除他自9月13日至9月18日止的限制出境、出海及攜帶個案手機，每天以手機拍照報到的科技監控。

高等法院審理後指出，辜仲諒涉犯中信金澄清湖大樓購地案，被北院依違反銀行法、證券交易法特別背信罪等罪，判刑7年8月，並限制出境、出海及實施科技監控，已上訴高等法院審理中。

高院認為，依據世界棒總會長郵件、U-18世界盃賽程表及媒體報導等資料，「U-18世界盃棒球賽」的決賽及閉幕式，將於9月14日在日本沖繩舉行，世界棒總會長因故無法參與，委由擔任副會長的辜仲諒代表出席閉幕典禮並擔任頒獎人，經綜合考量此賽事性質、參與隊伍、辜仲諒與會性質、任務等，辜仲諒主張有親自出席必要，確有其事。

高院另審酌辜仲諒之前多次經法院暫時解除限制出境、出海後，皆能遵期返國，可見得辜仲諒此次出境，具相當公益目的，有暫時解除限制出境、出海及科控必要；加上外交部長林佳龍、運動部政次（前體育署長）鄭世忠均表示，同意接受高院責付，對防止辜逃亡，應有助益。

高院綜合考量後裁定，辜仲諒提出1億5仟萬元保證金後，准予自9月13日至9月15日止，解除限制出境、出海限制，並責付外交部長林佳龍、體育署署長鄭世忠及葉建廷律師（受責付人均應出具證書，載明如經傳喚應令辜仲諒隨時到場，並於9月15日前入境），此特定期間期滿後，立即恢復辜的限制出境、出海，並發還1.5億保證金或支票；若辜逾期未入境，高院將沒入該保證金，並依法為後續處分。

針對辜仲諒出具全日本棒協會長山中正竹的邀請函，聲請自9月16日至18日止解除限制出境、出海及科技監控，高院檢視該邀請函內容認為，有關今年10月世界棒總執行副會長選舉，及參與執行委員會洲際副會長、財務長競選等候選人人選的規劃，在辜仲諒赴沖繩參加U-18世界盃決賽及閉幕典禮期間，已安排商議、拜會，已可實現辜仲諒所稱規劃選務以達到連任執行副會長的目的。

高院指出，辜仲諒另指出閉幕典禮後的9月15日至18日，有到東京拜會「日本棒壇重要人士」的必要性，但所謂棒壇重要人士何以能影響、左右10月份世界棒總選舉結果，辜仲諒並未說明，無法認定有其必要性；而且，邀請函所稱選舉拜票，依日本傳統及習慣，需面見餐敘，才可以展現誠意乃日本棒協會長個人意見，即使屬實，亦屬日本的傳統習慣，國際性組織的運作，難謂毫無修正可能，無法認定辜有親自參與必要性、急迫性，駁回此聲請案。

