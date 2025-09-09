世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽 世界頂尖好手齊聚高雄競速

蹼泳選手出發前預備。（中華民國水中運動協會提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽今（9）起至14日在高雄市立國際游泳池登場，將有15國逾200位頂尖選手參賽，是高雄首度迎來世界水中運動聯盟（CMAS）的國際重要賽事。

高雄市運發局指出，CMAS世界盃巡迴系列年初起陸續在各國展開，高雄為自由潛水第3站、蹼泳第5站，吸引立陶宛、美國、英國等15國家世界頂尖選手參與，國際規模堪稱亞洲最高水準。

其中，來自匈牙利的BUKOR Ádám，為男子1500公尺水面蹼泳世界紀錄保持人；2022伯明罕世運會200、400公尺水面蹼泳銅牌，2023東南亞運動會蹼泳50公尺雙蹼及200公尺水面蹼泳金牌的泰國選手Wuthiphat Sa-nguanwong，以及2024年FISU世界大學蹼泳錦標賽混合4×100公尺水面接力第6名的日本隊女子選手Hinako WAKAO。

台灣參賽選手有2025第15屆世界自由潛水室內錦標賽動態無蹼，一口氣游出235.5公尺成績刷新全國紀錄的詹凱翔；成都世運會榮獲女子50公尺雙蹼銀牌、女子100公尺雙蹼項目游出48.01秒，刷新全國紀錄的黃渼茜，以及在女子100公尺雙蹼好手何品莉等將出賽。

運發局長侯尊堯表示，世界盃自由潛水及蹼泳室內泳池巡迴賽是CMAS認可的B級積分賽事，每年各大洲至少舉辦1站。今年首次在台灣的高雄港都舉辦，希望全國民眾把握難得機會，到高雄國際游泳池目睹頂尖水中運動好手的對決。

自由潛水選手在泳池中，挑戰極限的水下距離。（中華民國水中運動協會提供）

蹼泳選手在出發台上蓄勢待發。（中華民國水中運動協會提供）

