晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽 世界頂尖好手齊聚高雄競速

2025/09/09 14:06

蹼泳選手出發前預備。（中華民國水中運動協會提供）蹼泳選手出發前預備。（中華民國水中運動協會提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽今（9）起至14日在高雄市立國際游泳池登場，將有15國逾200位頂尖選手參賽，是高雄首度迎來世界水中運動聯盟（CMAS）的國際重要賽事。

　高雄市運發局指出，CMAS世界盃巡迴系列年初起陸續在各國展開，高雄為自由潛水第3站、蹼泳第5站，吸引立陶宛、美國、英國等15國家世界頂尖選手參與，國際規模堪稱亞洲最高水準。

　其中，來自匈牙利的BUKOR Ádám，為男子1500公尺水面蹼泳世界紀錄保持人；2022伯明罕世運會200、400公尺水面蹼泳銅牌，2023東南亞運動會蹼泳50公尺雙蹼及200公尺水面蹼泳金牌的泰國選手Wuthiphat Sa-nguanwong，以及2024年FISU世界大學蹼泳錦標賽混合4×100公尺水面接力第6名的日本隊女子選手Hinako WAKAO。

　台灣參賽選手有2025第15屆世界自由潛水室內錦標賽動態無蹼，一口氣游出235.5公尺成績刷新全國紀錄的詹凱翔；成都世運會榮獲女子50公尺雙蹼銀牌、女子100公尺雙蹼項目游出48.01秒，刷新全國紀錄的黃渼茜，以及在女子100公尺雙蹼好手何品莉等將出賽。

　運發局長侯尊堯表示，世界盃自由潛水及蹼泳室內泳池巡迴賽是CMAS認可的B級積分賽事，每年各大洲至少舉辦1站。今年首次在台灣的高雄港都舉辦，希望全國民眾把握難得機會，到高雄國際游泳池目睹頂尖水中運動好手的對決。

自由潛水選手在泳池中，挑戰極限的水下距離。（中華民國水中運動協會提供）自由潛水選手在泳池中，挑戰極限的水下距離。（中華民國水中運動協會提供）

蹼泳選手在出發台上蓄勢待發。（中華民國水中運動協會提供）蹼泳選手在出發台上蓄勢待發。（中華民國水中運動協會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中