運動部今掛牌 藍委讚許台灣體育的新起點

運動部長李洋（左）與國民黨立委林倩綺。（圖由林倩綺提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕運動部今日掛牌成立，首任部長為奧運羽球金牌選手李洋，國民黨立委林倩綺、葉元之、羅廷瑋等人都出席運動部揭牌暨布達典禮，林倩綺表示，運動部是台灣體育的新起點，未來將持續努力，推動協會制度改革、深化全民運動環境；羅廷瑋也說，他對運動部有3大期許，包括補齊基礎建設、完善運動防護，及支持冷門項目，發展多元文化。

林倩綺表示，早在去年賴清德總統上任前一個月，國民黨團即呼籲政府落實體育署升格的政見，而她亦第一時間提出運動發展部組織法草案，為組織再造奠定基礎。運動部的成立不僅是體制調整，更是推動全民運動與體育公平的關鍵契機。

林倩綺認為，運動部是台灣體育的新起點，未來將持續努力，推動協會制度改革、深化全民運動環境、並支持基層培育與產業發展，讓運動真正成為國力的一部分。願每一位運動員與每一個熱愛運動的國人，都能因此更有力量前行。

羅廷瑋也說，明年度運動部248億元的預算，承載著全民對於健康生活的期待，也關乎體育長遠發展的藍圖。他對運動部有3大期許，包括補齊基礎建設、完善運動防護，及支持冷門項目，發展多元文化。

羅廷瑋表示，期待運動部帶來新氣象，他也會嚴格監督，確保運動部的政策能具體落實，從基礎建設到選手培育，都能真正回應社會的期待。

國民黨立委林倩綺、葉元之、羅廷瑋（由左至右）出席運動部揭牌暨布達典禮。（圖由羅廷瑋提供）

