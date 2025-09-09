MLB》道奇拚無安打又破功、終結者史考特遭噓 教頭不擔心9局惡夢重演

道奇終結者史考特守住勝利。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）7局無安打失1分的好投帶領下，前8局沒有讓洛磯打線敲安，第9局道奇終結者史考特（Tanner Scott）被敲長打，讓道奇拚無安打比賽再度破功。道奇最終仍以3比1收下勝利。道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）表示，他信任這些選手。

道奇日籍球星山本由伸在本月7日交出前8.2局無安打，卻被金鶯哈勒戴（Jackson Holliday）敲陽春砲破功，讓山本因此退場。未料道奇後援崔南（Blake Treinen）連丟3次四死球被換下場，史考特接替投球卻遭金鶯E.李維拉（Emmanuel Rivera）敲再見安打，讓道奇吞下苦澀一敗。

葛拉斯諾今主投7局狂飆11次三振、丟2次保送，沒有被敲安打，只因高飛犧牲打失掉1分。崔南第8局登板讓對手3上3下。史考特第9局一登板就被敲洛磯瑞特（Ryan Ritter）敲二壘安打，讓道奇成為史上首支在3場比賽內，兩度於第9局挑戰無安打比賽卻破功的球隊。史考特當下遭道奇主場球迷噓聲伺候，他仍連續抓到3個出局數，守住勝利。

道奇終結者史考特。（美聯社）

羅伯斯指出，史考特雖然被敲二壘安打，那顆被打的滑球位置低於好球帶下方，對手打得很棒，而且史考特連續製造幾次軟弱擊球形成出局。

被問到史考特遭擊出長打後，心理是否想到「又來了」？羅伯斯笑說，「我努力不要這樣想。」

羅伯斯說，自己必須展現對自家選手的信任，「我相信他們，今後我會繼續展現這一點，但他們也應該要做好自己的工作。這是一個美好的夜晚。」

