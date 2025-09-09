籃球》曾指導過K湯、東契奇！NBA訓練名師再度來台親授「科學籃球」

托瑞斯透過影片分析動作指導球員。（開南高中提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕曾指導 NBA 超級球星K.湯普森（Klay Thompson）與東契奇（Luka Doncic） 的國際級訓練師兼球探托瑞斯（Charlie Torres） 再度來台，這位被譽為「球星背後推手」的訓練名師，此次親臨開南高中，指導輔仁大學、開南高中、東泰高中、大安國中、信義國中、安康國中及景興國中籃球隊，帶來原汁原味的美式科學化籃球訓練，用國際視野點燃台灣年輕球員的籃球夢。

托瑞斯強調：「Basketball is physics.（籃球就是物理學）。」他長年投入數據化研究，將籃球視為一門能被拆解、標準化並科學訓練的學問。他指出，真正的教練不只是帶戰術，更要能把每個動作「分格化」，讓學生理解「為什麼要這樣做」，並在過程中培養思考與解決問題的能力。

在指導過程中，托瑞斯親自示範投籃、細膩分析動作，開南高中隊長高杰熙表示：「以往國內多是單向指令，Charlie教練卻會先解釋原因，再要求我們思考，甚至一個投籃細節就能拆成數十個重點。」這樣的互動式訓練，不只提升基本功，更啟發學生面對比賽時的臨場思維與抗壓心態。

作為曾見證東契奇15歲起步的成長歷程，以及與K.湯普森長年合作的訓練師，托瑞斯特別強調「天賦需要紀律來放大」的重要性。他希望藉由再度來台分享，將科學化、專業化的訓練觀念注入校園，幫助台灣籃球教育與國際接軌，培養更多具有國際競爭力的年輕球員。

這場跨校交流，不僅讓學生們獲得全新體驗，也讓台灣籃球教育看見了一條「數據化Ｘ國際化Ｘ科學化」的未來之路。

