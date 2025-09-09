晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》曾指導過K湯、東契奇！NBA訓練名師再度來台親授「科學籃球」

2025/09/09 14:23

托瑞斯透過影片分析動作指導球員。（開南高中提供）托瑞斯透過影片分析動作指導球員。（開南高中提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕曾指導 NBA 超級球星K.湯普森（Klay Thompson）與東契奇（Luka Doncic） 的國際級訓練師兼球探托瑞斯（Charlie Torres） 再度來台，這位被譽為「球星背後推手」的訓練名師，此次親臨開南高中，指導輔仁大學、開南高中、東泰高中、大安國中、信義國中、安康國中及景興國中籃球隊，帶來原汁原味的美式科學化籃球訓練，用國際視野點燃台灣年輕球員的籃球夢。

托瑞斯強調：「Basketball is physics.（籃球就是物理學）。」他長年投入數據化研究，將籃球視為一門能被拆解、標準化並科學訓練的學問。他指出，真正的教練不只是帶戰術，更要能把每個動作「分格化」，讓學生理解「為什麼要這樣做」，並在過程中培養思考與解決問題的能力。

在指導過程中，托瑞斯親自示範投籃、細膩分析動作，開南高中隊長高杰熙表示：「以往國內多是單向指令，Charlie教練卻會先解釋原因，再要求我們思考，甚至一個投籃細節就能拆成數十個重點。」這樣的互動式訓練，不只提升基本功，更啟發學生面對比賽時的臨場思維與抗壓心態。

作為曾見證東契奇15歲起步的成長歷程，以及與K.湯普森長年合作的訓練師，托瑞斯特別強調「天賦需要紀律來放大」的重要性。他希望藉由再度來台分享，將科學化、專業化的訓練觀念注入校園，幫助台灣籃球教育與國際接軌，培養更多具有國際競爭力的年輕球員。

這場跨校交流，不僅讓學生們獲得全新體驗，也讓台灣籃球教育看見了一條「數據化Ｘ國際化Ｘ科學化」的未來之路。

籃球》曾指導過K湯、東契奇！NBA訓練名師再度來台親授「科學籃球」托瑞斯透過影片分析動作指導球員。（開南高中提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中