運動部》陳建州盼重視場館問題和運動產業 李洋回應聯盟合併話題

「運動部揭牌暨部長布達典禮」9日舉行，首任部長李洋上任致詞。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部今天正式掛牌上路，揭牌暨布達典禮體壇人士雲集，PLG副會長陳建州和桃園領航猿副領隊陳信安也出席。對於李洋即將上任，陳建州送上祝福，期待他可以用選手角度去看待台灣體育，他也強調產業的重要性，產業蓬勃才能照顧到更多選手。

對於李洋即將上任，陳建州說：「對於李洋當部長是充滿期待，我相信他會讓運動部有嶄新的面貌，因為他可以從選手角度去看世界，而這角度是過往比較少的。另外就是他要從競技者，要變成推廣者，心態、心境和格局，就要看得比較全面一點。」

由於是職籃主事者，陳建州相對關心台灣運動產業發展，「運動產業的未來發展，我覺得是滿關鍵的，產業蓬勃才可以照顧到更多選手，也能影響到更基層。」

PLG副會長陳建州。（資料照，記者陳逸寬攝）

此外，陳建州提到，希望運動部能關心場館問題，「其實不管是哪支球隊或哪個聯盟，我認為場館這件事情是滿關鍵的。」他點出，日本B聯盟能在10年內有突破性的進場人數，場館是關鍵，現階段台灣各縣市都希望有大巨蛋，但他認為，最缺乏的還是5000到6000人的場館，現在除了職業籃球，還有職業排球，場館其實相對需要，「希望未來在運動部這邊，可以跟更多地方縣市或企業有更多BOT等，有更多想法去做這件事情。」

至於兩職籃聯盟合併話題，李洋表示，目前會找相關的人士去討論，看如何在未來幫助整個台灣的運動產業還有這個圈子做得更大一點。

