運動部掛牌成立 教育部以「家人心情」PO文鼓勵民眾動起來

運動部長李洋（左五）在上任前到教育部拜會部長鄭英耀（右四），之後在臉書發文表示運動部和教育部會有很多合作，讓更多孩子愛上運動。（圖擷取自李洋臉書）

〔記者林曉雲／台北報導〕今（9）日是大日子！今天是國民體育日，運動部掛牌成立，2面奧運金牌選手李洋上任第一任運動部長。運動部原是從教育部體育署升格，教育部以「家人心情」，今日在官方臉書發文恭賀運動部成立，且幫忙鼓勵民眾動起來，今天全國運動場館免費開放，民眾可以找時間動一動，流汗拚健康。

教育部官方臉書今發文恭喜運動部成立。（圖擷取自教育部臉書）

李洋也在4日於臉書發文指，他2日到教育部拜會部長鄭英耀，聊了很多教育部和運動部未來的合作，在校園裡，教育和體育就像雙打的最佳拍檔，缺一不可，接下來會一起努力，讓更多孩子能在校園裡愛上運動，享受流汗的快樂。

今天是大日子，運動部成立，李洋上任部長，且是國民體育日，教育部官方臉書發文鼓勵民眾動起來。（圖擷取自教育部臉書）

李洋說，他當選手的時候，拚每一場比賽，現在換拚每一個政策，一步一步和大家一起跑向更好的未來，驚喜的是，他離開教育部會議室後還遇到一場「小型見面會」 謝謝大家的熱情，讓他瞬間有回到比賽場上的感覺，他會收下這份能量的！

教育部小編發文指，健身影片刷了幾百則，自己卻一直沒動起來？運動不必等明天，現在就出發，9月9日是國民體育日，全台運動場館免費開放，趕快安排時間，動一動流個汗，並貼心附上運動部官網。

教育部鼓勵民眾其實運動沒那麼難，從「你有興趣的方式」開始就對了，走路、快走、健康操都可以，每天累積30分鐘，其實比你想的還簡單，因為運動不是一場比賽，而是日常的累積，從今天、從喜歡的方式開始。

