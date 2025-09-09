晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

運動部掛牌成立 教育部以「家人心情」PO文鼓勵民眾動起來

2025/09/09 14:35

運動部長李洋（左五）在上任前到教育部拜會部長鄭英耀（右四），之後在臉書發文表示運動部和教育部會有很多合作，讓更多孩子愛上運動。（圖擷取自李洋臉書）運動部長李洋（左五）在上任前到教育部拜會部長鄭英耀（右四），之後在臉書發文表示運動部和教育部會有很多合作，讓更多孩子愛上運動。（圖擷取自李洋臉書）

〔記者林曉雲／台北報導〕今（9）日是大日子！今天是國民體育日，運動部掛牌成立，2面奧運金牌選手李洋上任第一任運動部長。運動部原是從教育部體育署升格，教育部以「家人心情」，今日在官方臉書發文恭賀運動部成立，且幫忙鼓勵民眾動起來，今天全國運動場館免費開放，民眾可以找時間動一動，流汗拚健康。

教育部官方臉書今發文恭喜運動部成立。（圖擷取自教育部臉書）教育部官方臉書今發文恭喜運動部成立。（圖擷取自教育部臉書）

李洋也在4日於臉書發文指，他2日到教育部拜會部長鄭英耀，聊了很多教育部和運動部未來的合作，在校園裡，教育和體育就像雙打的最佳拍檔，缺一不可，接下來會一起努力，讓更多孩子能在校園裡愛上運動，享受流汗的快樂。

今天是大日子，運動部成立，李洋上任部長，且是國民體育日，教育部官方臉書發文鼓勵民眾動起來。（圖擷取自教育部臉書）今天是大日子，運動部成立，李洋上任部長，且是國民體育日，教育部官方臉書發文鼓勵民眾動起來。（圖擷取自教育部臉書）

李洋說，他當選手的時候，拚每一場比賽，現在換拚每一個政策，一步一步和大家一起跑向更好的未來，驚喜的是，他離開教育部會議室後還遇到一場「小型見面會」 謝謝大家的熱情，讓他瞬間有回到比賽場上的感覺，他會收下這份能量的！

教育部小編發文指，健身影片刷了幾百則，自己卻一直沒動起來？運動不必等明天，現在就出發，9月9日是國民體育日，全台運動場館免費開放，趕快安排時間，動一動流個汗，並貼心附上運動部官網

教育部鼓勵民眾其實運動沒那麼難，從「你有興趣的方式」開始就對了，走路、快走、健康操都可以，每天累積30分鐘，其實比你想的還簡單，因為運動不是一場比賽，而是日常的累積，從今天、從喜歡的方式開始。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中