運動部》全民運動署揭牌 新任署長房瑞文問候語「你今天運動了嗎」

〔記者吳孟儒／台北報導〕運動部部長李洋今天走馬上任，下午也馬不停蹄參加全民運動署的揭牌儀式及布達典禮，他更親自頒授印信給全民署署長房瑞文，開創推展全民運動的新紀元。

運動部及全民運動署成立，李洋表示，全民運動署的設立，意味台灣體育不再局限於競技舞台，而是走入每個人的生活，「我們希望藉由全民參與，提升健康、凝聚社會，讓體育成為壯大台灣的重要力量。」

首任署長房瑞文提出5大推動方向，第一是推動社區運動俱樂部，鼓勵學校開放校園運動場地與民間合作，運用公私協力改善校園設施，並發展社區聯賽或區域型賽事。

第二是促進多元族群運動參與，希望針對原住民族、女性、銀髮族和企業職工等族群，推動女性專屬運動課程與高齡者運動方案，鼓勵企業推展職工運動，第三是提升多元運動發展，鼓勵地方政府、全國性體育團體及各級學校合作辦理運動村里認證，透過賽事活動、安全宣導及運動課程，增進運動參與的多樣性，第四是輔導縣市政府辦理規律運動計畫，第五是優化公共運動設施環境，推動全民運動，像是補助地方政府建置所需設施，以期讓場地發揮效益。

房瑞文也提到，自己作為全民運動署署長也以身作則運動，他笑說，自己就瘦了10公斤，之後也會鼓勵同仁一起運動，之後的問候語會是「你今天運動了嗎？」

