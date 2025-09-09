辜仲諒聲請赴日爭取連任WBSC副會長 林佳龍重申：樂觀其成

世界棒壘球總會棒球執行副會長、亞洲棒協會長辜仲諒給U15台灣隊選手賽前信心喊話。（資料照）。

〔記者方瑋立／台北報導〕中信慈善基金會董事長辜仲諒涉犯中信金澄清湖大樓購地案，目前上訴中。近日他聲請解除限制出境、出海及科技監控，擬赴日爭取連任世界棒總（WBSC）執行副會長，但遭高院駁回。外交部今（9）日重申，辜長期致力推廣台灣棒球與國際接軌，林佳龍已透過聲明表示，樂見辜應邀赴日與全日本棒協會長山中正竹及「棒壇重要人士」。

辜仲諒涉中信金澄清湖大樓購地案，一審判處7年8月徒刑目前上訴中，他因身兼世界棒壘球總會棒球執行副會長、亞洲棒協會長等身份，主張獲全日本棒協會長山中正竹邀請赴日拜會「棒壇重要人士」，擬代表我國爭取連任世界棒總執行副會長，向高院聲請解除9月16日至18日止的限制出境、出海及科技監控，但遭高院駁回。

高等法院審理辜仲諒聲請解除限制出境案時指出，辜以現任世界棒總執行副會長及亞洲棒協會長身分，規劃於9月13日至14日前往日本沖繩出席U-18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮，並代行頒獎職務。法院認為該活動具公益目的，且辜過去多次獲准出境均準時返國，加上外交部長林佳龍、運動部政務次長鄭世忠與律師葉建廷願擔任受責付人，遂裁定在繳納1億5千萬元保證金後，准其自9月13日至15日暫時解除限制。

但針對辜主張16日至18日赴東京拜會「日本棒壇重要人士」、為10月世界棒總改選拉票的必要性，高院認為辜未具體說明急迫性與必要性，裁定駁回。

由於外交部長林佳龍受託擔任辜的受責付人，外交部今天回應，台灣國際處境特殊，外交部近年積極推動「運動外交」，以提升台灣在國際社會的能見度。其中，棒球運動更是台灣不可或缺的重要國際交流與外交管道。

外交部指出，辜仲諒長期致力推廣台灣棒球與國際接軌不遺餘力，目前並有意競選連任世界棒壘球總會（WBSC）副會長。外交部長林佳龍已透過聲明表示，對於辜先生應日本棒球協會會長之邀赴東京，就世界棒壘球總會選舉事宜進行會商一事樂觀其成。

