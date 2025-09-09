晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

辜仲諒聲請赴日爭取連任WBSC副會長 林佳龍重申：樂觀其成

2025/09/09 15:46

世界棒壘球總會棒球執行副會長、亞洲棒協會長辜仲諒給U15台灣隊選手賽前信心喊話。（資料照）。世界棒壘球總會棒球執行副會長、亞洲棒協會長辜仲諒給U15台灣隊選手賽前信心喊話。（資料照）。

〔記者方瑋立／台北報導〕中信慈善基金會董事長辜仲諒涉犯中信金澄清湖大樓購地案，目前上訴中。近日他聲請解除限制出境、出海及科技監控，擬赴日爭取連任世界棒總（WBSC）執行副會長，但遭高院駁回。外交部今（9）日重申，辜長期致力推廣台灣棒球與國際接軌，林佳龍已透過聲明表示，樂見辜應邀赴日與全日本棒協會長山中正竹及「棒壇重要人士」。

辜仲諒涉中信金澄清湖大樓購地案，一審判處7年8月徒刑目前上訴中，他因身兼世界棒壘球總會棒球執行副會長、亞洲棒協會長等身份，主張獲全日本棒協會長山中正竹邀請赴日拜會「棒壇重要人士」，擬代表我國爭取連任世界棒總執行副會長，向高院聲請解除9月16日至18日止的限制出境、出海及科技監控，但遭高院駁回。

高等法院審理辜仲諒聲請解除限制出境案時指出，辜以現任世界棒總執行副會長及亞洲棒協會長身分，規劃於9月13日至14日前往日本沖繩出席U-18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮，並代行頒獎職務。法院認為該活動具公益目的，且辜過去多次獲准出境均準時返國，加上外交部長林佳龍、運動部政務次長鄭世忠與律師葉建廷願擔任受責付人，遂裁定在繳納1億5千萬元保證金後，准其自9月13日至15日暫時解除限制。

但針對辜主張16日至18日赴東京拜會「日本棒壇重要人士」、為10月世界棒總改選拉票的必要性，高院認為辜未具體說明急迫性與必要性，裁定駁回。

由於外交部長林佳龍受託擔任辜的受責付人，外交部今天回應，台灣國際處境特殊，外交部近年積極推動「運動外交」，以提升台灣在國際社會的能見度。其中，棒球運動更是台灣不可或缺的重要國際交流與外交管道。

外交部指出，辜仲諒長期致力推廣台灣棒球與國際接軌不遺餘力，目前並有意競選連任世界棒壘球總會（WBSC）副會長。外交部長林佳龍已透過聲明表示，對於辜先生應日本棒球協會會長之邀赴東京，就世界棒壘球總會選舉事宜進行會商一事樂觀其成。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中