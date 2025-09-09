MLB》大谷翔平開轟後換新慶祝動作 美媒曝背後暖心訊息

大谷翔平。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平日前對戰金鶯敲出雙響砲，開轟後出現了全新的慶祝動作，引發球迷熱議，當地轉播單位今天公布由來。

大谷翔平在7日在對戰金鶯的比賽裡，面對同胞菅野智之，先在首局敲出首打席全壘打，3局再補上一發中外野陽春砲，連兩打席開轟，本季第47、48轟出爐。大谷繞壘時，在三壘前擺出如同「高球推桿」的動作，瞬間成為話題。

道奇轉播單位《SportsNet LA》今天揭露這個動作的由來，是源自於打擊教練貝特斯（Aaron Bates），他曾傳訊息給大谷、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）一段話，「你們的表現已經很棒了，但心態要像打高球一樣，不需要在每個洞都追求博蒂（birdie），更不用逼自己每次都超越極限，打出標準桿（par）就足夠了，你們已經是最頂尖的球員，不需要額外做得更多。」

這段訊息啟發了大谷翔平的「推桿慶祝動作」，首局開轟後，大谷笑著對貝特斯說：「我推進了這個標準桿。」連兩打席敲出全壘打後補充：「今天我打出標準桿了，不需要做得太多。」

