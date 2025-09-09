晴時多雲

運動部成軍！林佳龍：攜手金牌隊友李洋拚「運動外交」

2025/09/09 16:01

外交部長林佳龍9日在社群發文恭喜運動部掛牌成立，並期盼與「金牌隊友」運動部長李洋攜手推動「運動外交」。（外交部提供）外交部長林佳龍9日在社群發文恭喜運動部掛牌成立，並期盼與「金牌隊友」運動部長李洋攜手推動「運動外交」。（外交部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕適逢「國民體育日」，外交部長林佳龍今（9）日在社群發文，慶賀「運動部」正式掛牌成立，也熱烈歡迎「金牌隊友」李洋部長上場，並期盼一起用運動外交讓世界看見台灣，並標註「運動部來了」、「一起動起來」等hashtag。

林佳龍說，去年巴黎奧運時，李洋和王齊麟送他一張簽名卡，他到現在都還好好收藏在書櫃裡，每次看到都會想起他們奪冠時的感動與榮耀。

林佳龍也強調，各項賽事中，都能看見台灣選手揮灑熱血、拚搏的身影，近來Team Taiwan在國際體育賽事屢屢傳來捷報，而此刻正在日本沖繩如火如荼舉行的U18世界盃棒球賽，也正團結著國人的心，一同為台灣代表隊應援加油。

林佳龍強調，當我國代表隊遠征海外征戰，外交部駐外館處總是扮演最堅實的後盾，提供必要協助，讓選手能夠專心比賽、無後顧之憂。

林佳龍回顧，他曾在光合基金會創立之初，透過「傳遞光計畫」贊助宜蘭三星國小棒球隊的優秀球員前往美國大聯盟參與短期訓練營，後來更協助政府與民間促成三星國小的室內打擊練習場啟用，努力改善基層運動的環境。

「在運動場上不只拚勝負，更是打開通往世界的大門」，林佳龍說，台灣選手們帶著希望與勇氣征戰四方，也牽起台灣與世界的友誼，這就是最好的「運動外交」！

