射箭世錦賽》台灣反曲弓女將太威！加射擊落南韓奧運金牌組合 闖金牌戰

台灣反曲弓女將加射擊落南韓奧運金牌組合 ，闖進金牌戰。（射箭協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕由巴黎奧運國手邱意晴搭配許芯慈、李采璇的台灣射箭反曲弓女團，今天在2025年世界錦標賽關關難過關關過，尤其4強戰更是通過加射考驗，以5：4扳倒地主南韓隊，勇闖金牌戰，明天將跟日本爭金。

本屆世錦賽在南韓光州登場，台灣反曲弓女將邱意晴、許芯慈、李采璇今天在排名賽表現平平，不過還是以1989分拿到團體第5種子。

台灣3女將在下午登場的團體淘汰賽首輪輪空，在16強賽就進入加射，以5：4射落德國隊，接著8強也是延長賽以5：4再勝美國隊，接著就要挑戰巴黎奧運金牌組合出擊的地主南韓。

南韓本屆3位女將安山、姜彩榮、林是見皆為巴黎奧運金牌成員，其中林是見更是在五環殿堂包辦個人、團體和混合團體3金，3人在排名賽就射出破世界紀錄的2070分，榮膺團體賽頭號種子。

遇到如此強敵，邱意晴、許芯慈、李采璇首局先以57：56拿下，不過南韓再來也是56：54、56：53連拿2局，台灣3女將在第4局必須獲勝才能延長戰線，以53：52拿下，台灣在加射以28：27氣走南韓，成功躋身金牌戰將跟日本爭金。

