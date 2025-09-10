大谷翔平領銜戰洛磯 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，路透）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
大聯盟早上共有4場轉播，道奇目前拉出2連勝，今天將推出斯漢（Emmet Sheehan）掛帥先發，大谷翔平也將上場打擊，力拚連續兩年單季50轟的壯舉，喜愛大聯盟的球迷朋友不要錯過喔。
請繼續往下閱讀...
中華職棒在3地開打，中信兄弟作客澄清湖挑戰台鋼雄鷹，由鄭浩均大戰後勁，統一獅在嘉義迎戰樂天桃猿，獅帝芬對決黃子鵬，味全龍在天母主場對戰富邦悍將，龍隊將推出王牌徐若熙，將對上洋投鈴木俊輔，中職球迷朋友務必鎖定轉播！
MLB
06:40 大都會@費城人 愛爾達體育2台
07:00 老虎@洋基 緯來體育、愛爾達體育1台
09:35 紅人@教士 愛爾達體育2台
10:00 洛磯@道奇 緯來體育、愛爾達體育1台
WTT澳門冠軍賽
11:00 32強 （上） 愛爾達體育3台
13:20 32強 （中） 愛爾達體育3台
18:30 32強 （下） 黃怡樺、鄭怡靜 愛爾達體育3台
日本職棒
17:00 廣島@巨人 DAZN2
中華職棒
18:30 富邦@味全 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台
18:30 樂天桃猿@統一獅 DAZN1
18:30 中信兄弟@台鋼雄鷹 MOMO TV、愛爾達體育1台免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接