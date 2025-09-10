晴時多雲

體育 即時新聞

大谷翔平領銜戰洛磯 今日賽事預告與轉播

2025/09/10 06:56

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟早上共有4場轉播，道奇目前拉出2連勝，今天將推出斯漢（Emmet Sheehan）掛帥先發，大谷翔平也將上場打擊，力拚連續兩年單季50轟的壯舉，喜愛大聯盟的球迷朋友不要錯過喔。

中華職棒在3地開打，中信兄弟作客澄清湖挑戰台鋼雄鷹，由鄭浩均大戰後勁，統一獅在嘉義迎戰樂天桃猿，獅帝芬對決黃子鵬，味全龍在天母主場對戰富邦悍將，龍隊將推出王牌徐若熙，將對上洋投鈴木俊輔，中職球迷朋友務必鎖定轉播！

MLB

06:40 大都會@費城人 愛爾達體育2台

07:00 老虎@洋基 緯來體育、愛爾達體育1台

09:35 紅人@教士 愛爾達體育2台

10:00 洛磯@道奇 緯來體育、愛爾達體育1台

WTT澳門冠軍賽

11:00 32強 （上） 愛爾達體育3台

13:20 32強 （中） 愛爾達體育3台

18:30 32強 （下） 黃怡樺、鄭怡靜 愛爾達體育3台

日本職棒

17:00 廣島@巨人 DAZN2

中華職棒

18:30 富邦@味全 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台

18:30 樂天桃猿@統一獅 DAZN1

18:30 中信兄弟@台鋼雄鷹 MOMO TV、愛爾達體育1台

