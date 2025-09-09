晴時多雲

體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》首輪直落三不敵世界球王林詩棟 高承睿苦吞對戰5連敗

2025/09/09 16:02

高承睿在男單首輪不敵世界球王林詩棟，無緣晉級16強。（取自WTT官網）高承睿在男單首輪不敵世界球王林詩棟，無緣晉級16強。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「柚子同學」高承睿今天在2025年WTT澳門冠軍賽男單首輪，以0:3不敵世界排名第一的中國「小石頭」林詩棟，無緣挺進16強，下週世界排名也將大幅滑落。

20歲的高承睿去年在澳門冠軍賽連續擊退南韓安宰賢、中國名將林高遠、瑞典一哥莫雷加德，直到4強賽才以2:4敗給德國直拍橫打名將邱黨，締造個人在冠軍賽層級最佳戰績，也打出國際賽代表作，進帳生涯最高的350分積分，不過，今年也面臨保分的壓力。

世界排名30的高承睿過去和年紀相仿的林詩棟交手4次還沒贏過，最近一次在今年重慶冠軍賽首輪也以1:3落敗。今天再度交鋒，小高依舊陷入苦戰，首局無謂失誤偏多，開局就陷入1:6落後，雖然一度追到5:8，但隨後被對手正手反拉得手，連丟3分，5:11讓出。

次局，高承睿在開局3:1領先下連丟3分，立刻喊出暫停，但恢復比賽後又連掉4分，4:11再丟1局。面對林詩棟嚴密的防守和正手拍威力，高承睿第3局還是無計可施，開局2:4落後時連丟6分一瀉千里，終場以4:11苦吞對戰5連敗。

其他男單首輪賽事，世界排名第4的巴西名將卡德拉諾以3:0擊退南韓好手安宰賢；世界排名第8的德國一哥杜達也以3:1收拾克羅埃西牙的普卡爾；「非洲天王」阿魯納則以直落三輕取20歲中國小將黃友政。

