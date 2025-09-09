晴時多雲

運動部》李洋人事佈局曝光！前主播卓君澤任機要秘書、北市大教授掌競技司

2025/09/09 16:20

運動部全民運動署揭牌暨署長布達典禮，運動部長李洋（左）與其機要秘書卓君澤（右）。（記者陳逸寬攝）運動部全民運動署揭牌暨署長布達典禮，運動部長李洋（左）與其機要秘書卓君澤（右）。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部今正式掛牌上路，部長李洋談到目前部內人事狀況時表示，他延攬北市大學技擊運動學系教授謝富秀接掌競技運動司司長，希望借重她的專業，其他仍有部分職位懸缺，但他透露，運動部內的職位不是隨便找到人來做就好，而是要找到對的人，對於獲得推薦的人才，他會一一面談，希望找到合適人選。

運動部今天正式上路，相關人事佈局接連曝光，30歲的李洋為台灣最年輕的部長，他也希望能為台灣體壇注入更多新能量，用人方面也格外謹慎。目前已經曝光的兩位機要秘書分別是前體育主播卓君澤、台北市大助理教授傅思凱，另外今天李洋透露，他親自延攬謝富秀接掌競技運動司司長，「我覺得我們運動員非常清楚知道自己會遇到的困難，原本預計設定要聊1個小時，但我們足足聊了3到5個小時，整個下午都在聊，彼此想法也都滿契合的。」

至於其他人事部分，目前主任秘書以及部分司長仍懸缺，主秘先由常務次長洪志昌暫代，發言人部分則由政務次長鄭世忠代理，但李洋強調，不會讓這些單位空轉，還是會讓大部分的組長、副司長去做業務上的推動，「我們現在是房子變大了，當然不希望這個運動部運作起來是不太順暢的，所以也不能隨便找人來，而是要找到對的人，各方推薦的人選，我也都會一一面談。」

