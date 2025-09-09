棒球》辜仲諒解除限境拚WBSC副會長連任 鄭世忠：非特權而是國家任務

辜仲諒。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世界棒壘球總會（WBSC）將於16、17日在日本東京舉行重要會議，會議重點是討論如何布局下屆WBSC重要人事幹部改選，中華棒協理事長辜仲諒已決定尋求連任WBSC副會長。雖然目前解除限制出境禁令，但僅限於9月13日至15日U18世界盃棒球賽期間，他申請9月16日至18日的限境令遭駁回，在無法出席會議情況下，恐影響他爭取連任。對於辜仲諒將爭取連任，運動部政務次長鄭世忠表示，會全力支持，但會尊重法院判決，且這並非特權而是他被賦予國家任務。

辜仲諒被控涉犯中信金澄清湖大樓購地案，一審被判刑7年8月，已上訴高等法院審理中。由於辜仲諒擬於9月13日前往日本沖繩參加「U18世界盃棒球賽」決賽及閉幕典禮，向高等法院聲請暫時解除限制出境、出海及科技設備監控，並出具外交部長林佳龍等人、運動部政務次長（前體育署長）鄭世忠的聲明書，願擔任辜的受責付人，而高等法院裁定辜仲諒提出新台幣1億5千萬元保證金後，准予解除他自9月13日至15日止的限制出境、出海及科技監控，此期間內辜責付給林佳龍、鄭世忠及其律師葉建廷。

辜仲諒另主張獲全日本棒協會長山中正竹邀請赴日本東京拜會「棒壇重要人士」，擬代表我國爭取連任世界棒總執行副會長，聲請解除9月16日至18日止的限制出境、出海及科技監控案，但高院認為，他未說明其必要性、急迫性，裁定駁回，而辜仲諒要爭取連任WBSC副會長，若東京的拜會行程無法出席恐影響選舉。WBSC預計10月14至19日在泰國曼谷召開WBSC執委會和會員大會進行首次改選。

對於辜仲諒爭取連任，鄭世忠表示，運動部會全力支持，這對於運動外交有好處，加上棒球對台灣而言是很重要運動，能夠在國際單位擔任要職，有機會讓更多國際賽到台灣舉辦。

「希望未來法院可以把整體國家運動發展納入考量，辜仲諒這次出國，是代表國家隊的角色並非個人，且是被賦予國家任務，但東京能不能去，我們還是尊重法院，只是接下來泰國選舉非常重要，還是很希望他能爭取連任。」

鄭世忠強調，當然尊重法官判決，但這樣特殊情況下，希望有機會在合理的範圍內給予支持，「我們強調這不是特權，而是國家任務，特別這會影響到未來國際賽來台灣舉辦，還有台灣未來國際賽賽程的安排。」

