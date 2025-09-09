傳承舞獅技藝一甲子 林慶明獲台北市運動終身成就獎

林慶明（右）一生推廣舞獅傳統技藝，獲頒台北市體育終身成就獎。（北市體育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市體育總會舞龍舞獅協會榮譽理事長林慶明學習舞獅技藝，投身傳承舞獅超過一甲子時間，他有感傳統漸漸消失，1985年起將重心轉向教授、推廣傳統民俗技藝舞獅，學生包含民間團體及各級學校，桃李遍布台灣各地、金門、馬祖、澎湖，甚至海外。而今，林慶明獲台北市政府頒發運動有功終身成就獎，希望能繼續傳承這項美麗的傳統，他笑著說，會跳到不能再跳為止。

林慶明的父親經營國術館，他自幼耳濡目染跟著父親練拳，青少年時期加入村裡的舞獅團，學習舞台灣獅，19歲當上舞獅團助教；23歲時，林慶明因緣際會認識兩位來自廣東的師傅陸海金、林齊厚，他便向兩位大師學習如何舞廣東佛山獅。

到了25歲，自立門戶出來開館的林慶明，有感兩位老師傅的技藝僅剩自己能夠傳承，他並將此責任惦記在心上；1985年，他將重心轉往教授、推廣民俗技藝舞獅，1993年開始到學校教課，桃李遍布大江南北。

談及舞獅教學生涯印象最深刻的事情，林慶明提到1993年他到新店北新國小教課，學生們接觸舞獅才幾個月，學校便決定報名台中中正盃比賽，希望能夠觀摩其他舞獅團的技藝，想不到卻拿下單獅、雙獅的雙料冠軍，小朋友當時喜極而泣的表情他至今仍歷歷在目。

2011年，林慶明籌組北市體育總會舞龍舞獅協會，擔任理事長任內辦理中正、青年盃舞龍舞獅錦標賽，也帶領台北市代表隊屢獲佳績；如今，林慶明已經76歲，前幾年疫情時還一度染疫病危，留下手腳不太方便的後遺症，他坦言曾想過要退休，但這一套舞獅所有的隊形變化目前還是只有他會，肩負這樣的重責大任，讓他不能輕易言退，要繼續跳到跳不動為止。

