晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

傳承舞獅技藝一甲子 林慶明獲台北市運動終身成就獎

2025/09/09 17:24

林慶明（右）一生推廣舞獅傳統技藝，獲頒台北市體育終身成就獎。（北市體育局提供）林慶明（右）一生推廣舞獅傳統技藝，獲頒台北市體育終身成就獎。（北市體育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市體育總會舞龍舞獅協會榮譽理事長林慶明學習舞獅技藝，投身傳承舞獅超過一甲子時間，他有感傳統漸漸消失，1985年起將重心轉向教授、推廣傳統民俗技藝舞獅，學生包含民間團體及各級學校，桃李遍布台灣各地、金門、馬祖、澎湖，甚至海外。而今，林慶明獲台北市政府頒發運動有功終身成就獎，希望能繼續傳承這項美麗的傳統，他笑著說，會跳到不能再跳為止。

林慶明的父親經營國術館，他自幼耳濡目染跟著父親練拳，青少年時期加入村裡的舞獅團，學習舞台灣獅，19歲當上舞獅團助教；23歲時，林慶明因緣際會認識兩位來自廣東的師傅陸海金、林齊厚，他便向兩位大師學習如何舞廣東佛山獅。

到了25歲，自立門戶出來開館的林慶明，有感兩位老師傅的技藝僅剩自己能夠傳承，他並將此責任惦記在心上；1985年，他將重心轉往教授、推廣民俗技藝舞獅，1993年開始到學校教課，桃李遍布大江南北。

談及舞獅教學生涯印象最深刻的事情，林慶明提到1993年他到新店北新國小教課，學生們接觸舞獅才幾個月，學校便決定報名台中中正盃比賽，希望能夠觀摩其他舞獅團的技藝，想不到卻拿下單獅、雙獅的雙料冠軍，小朋友當時喜極而泣的表情他至今仍歷歷在目。

2011年，林慶明籌組北市體育總會舞龍舞獅協會，擔任理事長任內辦理中正、青年盃舞龍舞獅錦標賽，也帶領台北市代表隊屢獲佳績；如今，林慶明已經76歲，前幾年疫情時還一度染疫病危，留下手腳不太方便的後遺症，他坦言曾想過要退休，但這一套舞獅所有的隊形變化目前還是只有他會，肩負這樣的重責大任，讓他不能輕易言退，要繼續跳到跳不動為止。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中