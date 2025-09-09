晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》道奇會讓大谷翔平當終結者？ 名人堂傳奇斷言：絕對不可能

2025/09/09 19:08

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季重返投手丘，外界也掀起討論，認為可能會在季後賽看到「終結者大谷」，對此生涯213勝、154救援的名人堂投手史莫茲（John Smoltz）分享看法。

道奇目前先發輪值由山本由伸、大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和斯漢（Emmet Sheehan）所組成，不過到了季後賽，先發輪值預計會縮減。

史莫茲指出，道奇可能會推出豪華的「雙先發」調度，「他們很可能會採用所謂的『雙先發』策略，讓大谷先發，再由克蕭或其他人接手，道奇擁有極其奢華的選擇。」

道奇先發投手群眾星雲集，史莫茲認為他們很有本錢挑戰衛冕，「不論道奇在例行賽最終排名第幾，一旦到了季後賽，他們擁有史奈爾、葛拉斯諾和山本由伸，必然會是奪冠大熱門。」

至於外界熱議的「終結者大谷」，史莫茲斷言「絕對不可能」，他解釋說：「道奇在打擊方面對大谷的依賴太大了，雖然這會是個很有趣的選擇，但如果要這麼做，就必須明確掌握他要什麼時候開始熱身等細節，這點並不現實。」

