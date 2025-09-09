晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》山本由伸好投影響巨大 羅伯斯點出道奇目前優勢

2025/09/09 20:04

山本由伸。（資料照，法新社）山本由伸。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天以3：1擊敗洛磯，取得2連勝，同時收下本季第80勝，目前仍坐穩國聯西區龍頭。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪再次盛讚「日本最強投」山本由伸，強調他的好投為球隊帶來巨大影響。

羅伯斯今天賽後特別提到山本由伸，他認為山本能夠投到第9局，對球隊是很大的助力，像葛拉斯諾（Tyler Glasnow）此役的情況，本來可能是投到第6局、約90球就要換下來，但因為休息充足、內容也很好，所以讓他繼續投下去，山本那場比賽也是一樣，如果投得有效率、球威沒有下滑，那麼繼續讓他投下去就很有價值。

羅伯斯指出，在這波9連戰進行到第7場時，牛棚並未出現疲態，這得歸功於以山本為首的先發投手群表現出色。山本由伸7日對戰金鶯，先發8.2局飆10K失1分，差點投出大聯盟生涯首場無安打比賽，無奈在他退場後，球隊牛棚放火以3：4輸球。

道奇去年先發輪值在賽季末段陷入傷兵潮，但本季情況大不同，目前有山本由伸、大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾和斯漢（Emmet Sheehan）坐鎮，人手十分充足，羅伯斯強調，球隊是以先發投手群為核心構築的，而他們的好表現不斷延續，正好證明了這一點，當他們能封鎖對手，打線自然就會創造機會來得分，今晚正是因為貝茲（Mookie Betts）的關鍵一擊，才拿下勝利，同時也讓牛棚獲得喘息空間。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中