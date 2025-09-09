MLB》山本由伸好投影響巨大 羅伯斯點出道奇目前優勢

山本由伸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天以3：1擊敗洛磯，取得2連勝，同時收下本季第80勝，目前仍坐穩國聯西區龍頭。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪再次盛讚「日本最強投」山本由伸，強調他的好投為球隊帶來巨大影響。

羅伯斯今天賽後特別提到山本由伸，他認為山本能夠投到第9局，對球隊是很大的助力，像葛拉斯諾（Tyler Glasnow）此役的情況，本來可能是投到第6局、約90球就要換下來，但因為休息充足、內容也很好，所以讓他繼續投下去，山本那場比賽也是一樣，如果投得有效率、球威沒有下滑，那麼繼續讓他投下去就很有價值。

羅伯斯指出，在這波9連戰進行到第7場時，牛棚並未出現疲態，這得歸功於以山本為首的先發投手群表現出色。山本由伸7日對戰金鶯，先發8.2局飆10K失1分，差點投出大聯盟生涯首場無安打比賽，無奈在他退場後，球隊牛棚放火以3：4輸球。

道奇去年先發輪值在賽季末段陷入傷兵潮，但本季情況大不同，目前有山本由伸、大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾和斯漢（Emmet Sheehan）坐鎮，人手十分充足，羅伯斯強調，球隊是以先發投手群為核心構築的，而他們的好表現不斷延續，正好證明了這一點，當他們能封鎖對手，打線自然就會創造機會來得分，今晚正是因為貝茲（Mookie Betts）的關鍵一擊，才拿下勝利，同時也讓牛棚獲得喘息空間。

