體育 棒球 中職

中職》「被說很散漫、沒有拚勁，等於判我死刑」 林書逸哽咽還原失誤當下

2025/09/09 18:55

林書逸。（記者李惠洲攝）林書逸。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中信兄弟左外野手林書逸上週六在3局上2出局出現判斷飛球失誤，不但將球落到後方，還被鏡頭捕捉到呆在原地尬笑的模樣，引來網路一片批判聲浪，在歷經週日延賽、週一休兵後，今他隨隊到高雄出賽，賽前接受媒體採訪時坦言連日來確實承受很大壓力，除了語帶哽咽表示不捨老婆、小孩的照片在網路流傳，也遭受很糟糕的留言攻擊，並沉痛地說：「當一個球員被說很散漫、沒有拚勁，等於判我死刑的概念。」

由於洲際球場的燈光問題，外野手在接球時會受到影響，林書逸今天坦言，確實受到洲際球場橫的環繞燈光影響，「在我接球的剎那，是沒有看到球的，我只有感覺球落在我的腳邊」，他形容當時的眼睛就是像直視太陽光後，眼前一片空白，「就是要過一陣子視線才會再恢復，我當下也不知道球在哪，轉過頭要找球時，就看到岳政在幫忙處理，很感謝他補位這麼快。」

被鏡頭捕捉到笑容，林書逸則說，「我知道也有很多人在討論為何會笑，我也不知道自己有笑，後來也有很多安慰的留言，傳一些心理方面的資訊過來，我才知道有些人會透過笑來隱藏心裡的脆弱，我也不知道我當下有笑，可能是身體自然的保護機制吧。」

「我最在意的是，網路現在的風向是我是一個散漫、很不積極的球員，但這對我來說，等於宣判我跟打假球沒有兩樣的那種嚴重性」，32歲的林書逸在2016年季中選秀獲兄弟第5指名，已是陣中的中生代球員，他沉痛地說，其實看到自己被說很散漫、沒有拚勁，「等於判我死刑的概念。」他也坦言，本來想說過個幾天會好一點，但感覺並沒有，也很心痛老婆、小孩的照片在網路流傳。

原本在林書逸發生失誤的隔天，也就是前天比賽，兄弟總教練平野惠一是安排他擔任先發1棒左外野手，但後來因雨延賽，對此林書逸也很感謝平野，「很感謝平野信任我。」後來他則跟部門教練在洲際外野進行一些針對燈光的特訓，今天他並未排入對台鋼的先發打序，平野僅表示這跟策略有關，無法透露太多。

「你說我爛、我技術不好，我都可以接受，再練就好了，但你說我態度差、沒有拚勁，真的沒有辦法接受。」林書逸最後對媒體做出以上表示，他希望在說明清楚之後，這件事可以畫下句點。

