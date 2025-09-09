中職》「聽到韌帶沒有斷就好了」 王柏融32歲生日未先發的理由曝光

今天是王柏融32歲生日。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕今天是「台鋼大王」王柏融的32歲生日，只見他賽前就一直揉著左手肘，練習結束後受訪時表示自己手肘肌腱不舒服，在揮擊時有滿多不適感，透露昨天去醫院檢查後結構並沒有損傷，「是肌腱損傷或發炎，講得滿複雜的，但我聽到韌帶沒有斷就好了。」本想忍著上場，王柏融認為生日未出賽會對球迷不好意思，但總教練洪一中決定讓他休息，左外野由高聖恩來守。

王柏融的中職初出賽是2015年9月2日，一晃眼10年過去，他的身體也因比賽累積一些傷勢，像右手肘近年受到骨刺困擾，左手肘則從去年開始就不舒服，如今不適感愈發強烈，昨去醫院檢查，「醫生是說如果要完全好，就要打PRP（高濃度血小板血漿），但那一打一定要休一個月以上，現在戰況這麼緊張，必須要球季結束才能去打。」

「就忍了，可以忍就盡量忍。打針或吃藥，讓它平復一點。」王柏融原本想忍痛上場，但後來防護員去跟洪總報告後，仍決定讓他先休息，「不先發覺得對球迷不好意思。」王柏融還特別在澄清湖球場二樓平台準備「生日咖啡車」。

