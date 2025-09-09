WTT冠軍賽》直落三擺平法國眼鏡哥 林昀儒16強門票20分鐘到手

林昀儒直落三解決法國名將A.勒布朗，闖進男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT澳門冠軍賽男單首輪，以直落三輕鬆解決世界排名13的法國「眼鏡哥」A.勒布朗，16強將遭遇另一名法國好手高齊和地主選手何俊輝的勝方。

世界排名11的林昀儒和傷癒復出的A.勒布朗在澳門冠軍賽很有緣，2022年雙方在澳門站首度交手，小林以3:2逆轉勝；隔年16強賽林昀儒因傷退賽，保送勒布朗晉級8強。

這回雙方再度過招，首局林昀儒在4:6落後下打出一波6:2的反擊，10:8率先聽牌，勒布朗雖然奮力化解2個局點追成丟士，決勝時刻，小林先是正手搶攻得手，隨後又出現幸運的擦網球，12:10驚險拿下。

次局，林昀儒依舊主宰戰局，在3:2領先下打出一波8:1的強攻，11:3再下一城。愈打愈有信心的林昀儒，第3局在0:2開局後靠著犀利的反拉和多變的發球策略連拿5分，也逼出對手的暫停，恢復比賽後，小林又發動一波5:2的攻勢，10:4搶先聽牌，最終11:6鎖定勝利，也是雙方交手以來贏得最輕鬆的一次。

林昀儒表示，首局在領先下遭遇一些困難，最後能拿下來很關鍵，後面的心態也好一點，整場戰術執行也都還不錯。

