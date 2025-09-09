晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》法國大餐吃到飽 林昀儒16強對決歐洲大滿貫賽季軍高齊

2025/09/09 20:53

林昀儒男單16強將對上近況頗佳的法國好手高齊。（取自WTT微博）林昀儒男單16強將對上近況頗佳的法國好手高齊。（取自WTT微博）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一哥林昀儒在2025年WTT澳門冠軍賽男單首輪擊敗世界排名13的法國「眼鏡哥」A.勒布朗後，16強將遭遇另一名近況火燙的法國好手高齊，世界排名16的高齊首輪也以3:0輕取地主選手何俊輝。

林昀儒上次在去年法蘭克福冠軍賽遭遇A.勒布朗，在局數2:0領先下連丟2局，決勝局打到丟士才以12:10險勝。不過，這一次只花20分鐘就以直落三快意獲勝。教練王翊澤表示，「昀儒在第一局撐過小亂流之後，後面發揮得很好，設定的戰術也都有奏效。上次昀儒其實也是可以3局勝的，只是那次的意外太多，這次就是把握機會，不讓意外發生，昀儒做得很好。」

林昀儒過去三度遭遇高齊都拿下勝利，不過，最近一次交手已經是2021年杜哈挑戰賽，高齊在8月底的歐洲大滿貫賽連續擊退中國名將林高遠、美國一哥卡納克和世界排名第10的斯洛維尼亞好手約基奇，直到四強賽才在3:1領先下連丟3局遭世界球王林詩棟逆轉，近況頗佳，王翊澤表示，「他連兩站都打的很前面，肯定是不好對付的，我們也會做好準備。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中