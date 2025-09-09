WTT冠軍賽》法國大餐吃到飽 林昀儒16強對決歐洲大滿貫賽季軍高齊

林昀儒男單16強將對上近況頗佳的法國好手高齊。（取自WTT微博）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一哥林昀儒在2025年WTT澳門冠軍賽男單首輪擊敗世界排名13的法國「眼鏡哥」A.勒布朗後，16強將遭遇另一名近況火燙的法國好手高齊，世界排名16的高齊首輪也以3:0輕取地主選手何俊輝。

林昀儒上次在去年法蘭克福冠軍賽遭遇A.勒布朗，在局數2:0領先下連丟2局，決勝局打到丟士才以12:10險勝。不過，這一次只花20分鐘就以直落三快意獲勝。教練王翊澤表示，「昀儒在第一局撐過小亂流之後，後面發揮得很好，設定的戰術也都有奏效。上次昀儒其實也是可以3局勝的，只是那次的意外太多，這次就是把握機會，不讓意外發生，昀儒做得很好。」

林昀儒過去三度遭遇高齊都拿下勝利，不過，最近一次交手已經是2021年杜哈挑戰賽，高齊在8月底的歐洲大滿貫賽連續擊退中國名將林高遠、美國一哥卡納克和世界排名第10的斯洛維尼亞好手約基奇，直到四強賽才在3:1領先下連丟3局遭世界球王林詩棟逆轉，近況頗佳，王翊澤表示，「他連兩站都打的很前面，肯定是不好對付的，我們也會做好準備。」

