日職》相隔7日再度登板飆速151公里 宋家豪1局無失分奪中繼成功

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲今天在主場迎戰西武獅，台灣投手宋家豪在10局上登板，後援1局無失分，最快球速達151公里，樂天終場靠著中島大輔在11局下半的再見安打，終場以6：5氣走西武，收下2連勝，宋家豪也收下本季首場中繼成功。

樂天和西武前9局戰成5：5平手，宋家豪在10局上登板，這也是本季傷癒歸隊的第4場出賽，睽違7日後再度登板。宋家豪一上來就先讓西川愛也擊出投手丘前滾地球遭刺殺，下一棒平沼翔太敲出二壘滾地球出局，雖然被外崎修汰敲出左外野安打，但他讓洋砲奈文（Tyler Nevin）擊出右外野飛球接殺，順利完成投球任務。總計宋家豪後援1局用16球，被敲1安無失分，最快球速達151公里，賽後防禦率降至4.91。

兩隊前9局戰成5：5平手，直到第11局才分出勝負，宗山壘在1人出局後敲出左外野安打，武藤敦貴用犧牲觸擊推進隊友上二壘，之後靠著對手暴投上三壘，洋砲法蘭柯（Maikel Franco）代打獲得四壞球保送，中島大輔在一三壘有人、2人出局後擊出左外野再見安打，一棒助隊拿下勝利，樂天以6：5贏球，賞給西武2連敗。

