晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

日職》相隔7日再度登板飆速151公里 宋家豪1局無失分奪中繼成功

2025/09/09 22:22

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲今天在主場迎戰西武獅，台灣投手宋家豪在10局上登板，後援1局無失分，最快球速達151公里，樂天終場靠著中島大輔在11局下半的再見安打，終場以6：5氣走西武，收下2連勝，宋家豪也收下本季首場中繼成功。

樂天和西武前9局戰成5：5平手，宋家豪在10局上登板，這也是本季傷癒歸隊的第4場出賽，睽違7日後再度登板。宋家豪一上來就先讓西川愛也擊出投手丘前滾地球遭刺殺，下一棒平沼翔太敲出二壘滾地球出局，雖然被外崎修汰敲出左外野安打，但他讓洋砲奈文（Tyler Nevin）擊出右外野飛球接殺，順利完成投球任務。總計宋家豪後援1局用16球，被敲1安無失分，最快球速達151公里，賽後防禦率降至4.91。

兩隊前9局戰成5：5平手，直到第11局才分出勝負，宗山壘在1人出局後敲出左外野安打，武藤敦貴用犧牲觸擊推進隊友上二壘，之後靠著對手暴投上三壘，洋砲法蘭柯（Maikel Franco）代打獲得四壞球保送，中島大輔在一三壘有人、2人出局後擊出左外野再見安打，一棒助隊拿下勝利，樂天以6：5贏球，賞給西武2連敗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中