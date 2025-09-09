晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》林家鋐再見安打來了！ 台鋼雄鷹氣走中信兄弟

2025/09/09 21:26

林家鋐。（資料照，記者陳逸寬攝）林家鋐。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今在澄清湖主場和下半季排名第1的中信兄弟交手，雙方先發投手江承諺和李博登各繳出6局和7局只失1分的優質內容，台鋼雖因後援投手陳柏清遭岳東華開局二壘安打的攻破下失守，但9局下1出局台鋼形成1出局滿壘局面，林家鋐敲出右外野二壘安打，以3：2氣走中信兄弟。

台鋼洋砲魔鷹上月26日比賽中出現腹肌不適缺陣後，至今天賽前的8場比賽只贏2場，而另一主力打者王柏融也因左手肘肌腱不適影響狀況，近7戰20打數僅有1支安打。台鋼原本展現搶進隊史首次季後賽的強大氣勢，但在剛結束對樂天桃猿、味全龍的兩個系列賽都僅各拿1勝，不但全年戰績第3的優勢拱手讓給樂天，也被全年排名第5的龍隊緊追。

台鋼本週5戰都在澄清湖主場，今由近5場有4場優質先發的左投江承諺先發，迎戰拿下8月投手MVP、連7場優質先發的洋投李博登，結果兩人都表現優質，江承諺用82球投完6局僅被敲4安失1分，李博登則用92球投完7局只失1分。

埋伏在9棒的兄弟岳東華此役表現亮眼，3局上首打席被觸身球保送，5局上敲出適時二壘安打扳平比數，8局上率先上場又敲出二壘安打，成為突破比賽僵局的關鍵打者。只是到了9局下，台鋼在1出局後郭阜林先對兄弟後援投手吳俊偉選到保送，曾昱磬再敲安打，接著高聖安再選到保送，形成滿壘局面，林家鋐敲出再見安打。

江承諺。（記者李惠洲攝）江承諺。（記者李惠洲攝）

李博登。（記者李惠洲攝）李博登。（記者李惠洲攝）

張肇元跑回本壘得分。（記者李惠洲攝）張肇元跑回本壘得分。（記者李惠洲攝）

岳東華。（記者李惠洲攝）岳東華。（記者李惠洲攝）

