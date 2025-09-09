晴時多雲

學生棒球

U18世界盃》4任投手猛飆21K 台灣隊延長賽擊敗德國、分組第2晉級

2025/09/09 22:01

台灣隊延長賽擊敗德國。（棒協提供）台灣隊延長賽擊敗德國。（棒協提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊今天和德國隊交手，今晚的勝負很可能帶進超級循環賽。台灣隊4任投手猛送21次三振，但此役再次遭遇左投，打擊狀態仍舊吃力，且多次在壘間出局，雙方鏖戰到延長賽突破僵局，台灣隊才在8局上攻下大局，終場8:4贏球，將帶著1勝1敗挺進複賽。

台灣隊本屆對左投打得吃力，今面對德國隊先發左投阿菲爾鮑恩（Tom Apfelbaum），台灣隊首局在帕蘇拉．塔基斯利尼安保送、蔡琞傑滾地球造成對方失誤後，靠著張育豪滾地球拿下1分。

首局先馳得點，台灣隊先發投手鍾亦恩1局下就遭遇危機，單局2保送和被安打，造成無人出局滿壘。教練喊暫停後，鍾亦恩連投2次三振，但投出保送擠回1分，德國隊追平。鍾亦恩最終以連3次三振化解，但也因暴投，奉送德國隊第2分。

張乙安2局上選到保送，並靠盜壘和對方暴投搶攻三壘，曾聖恩三壘打幫助台灣隊追平。但台灣隊隨後戰術失敗，該半局僅得1分。

首戰對中國隊好投的鍾亦恩，此役僅投1局、失2分，台灣隊2局起就換上賴謙凡，包括2次三振在內，投出3上3下。

出發前，被教練團評估腳程優異的帕蘇拉，3局獲保送後，接連上演盜壘，2打席就完成3次盜壘，該半局台灣隊一度攻佔滿壘，但無功而返。

3局下，德國隊首位打者胡柏（Jakob Huber）就擊出三壘打，再靠史圖爾（Felix Ströll）安打，再次超前。

4局下開打前，沖繩當地雷擊降雨導致比賽中斷，暫停約40分鐘。復賽後，賴謙凡單局送出3次三振。

5局上，台灣隊首位打者帕蘇拉選到保送，但遭牽制出局，張育豪保送、吳承皓安打，江庭毅的賽會首安，幫助台灣隊追平。該半局，台灣隊江庭毅盜壘，吳承皓趁傳搶攻本壘但出局，台灣隊該局3個出局數有2個在壘間。

留下殘壘僅追平後，台灣隊5下換上蘇嵐鴻，但被首位打者胡柏敲安後，兩出局後尼梅爾（Finn Niemeyer）安打，德國隊再次領先。

6局上，靠著許書誠、曾聖恩和李楷棋連續安打，台灣隊辛苦追平，但沒能超前。

7局下，蘇嵐鴻單局送出2次三振，但也兩度保送，2出局一二壘有人時，台灣隊換投，林珺希三振尼梅爾，驚險化解。

雙方鏖戰到突破僵局制，許書誠短打，德國隊傳一壘失誤奉送2分，曾聖恩擊出個人本場第3支安打，追加1分。德國隊換投，李楷棋接著敲安，帕蘇拉短打形成內野安打並造成對方再次失誤。台灣隊單局拿下4分。

