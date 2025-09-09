中職》台鋼本季拿下50勝已超越去年 洪總更重視「細節」兩個字

洪一中總教練上前跟裁判溝通。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今天在林家鋐生涯首支再見安打下，以3：2氣走中信兄弟，但總教練洪一中賽後被問及今年拿下50勝已超越去年，臉上並未出現喜色，他更重視一件事，「我一直叮嚀球員，都要注意場上細節，攻擊火功沒有那麼旺盛，在上面不能有任何細節上的疏忽，做不好要贏球就很困難。」

台鋼在去年首個一軍球季拿下49勝，今天贏球後，本季已累計50勝，距離隊史百勝更只差1步，但洪總表示，「沒有在算拿幾場，我就是一場一場，因為就算70勝沒有進季後賽也沒用啊，雖然我們現在機會還是滿高的啦，差距都不大。」台鋼目前在全年勝率排名第4，落後第3名的樂天桃猿1.5場勝差。

比起本季50勝標陣，洪總更重視的是，「我們一定要多用心，比人家要去注意場上的每個細節，沒有上場的球員，也應該聚精會神去注意投手投球的習性」，他更以7局下郭阜林敲安上壘結果被牽制出局為例，「像那一局就被牽制出局就很可惜，因為本來的CHANCE就不多，就會很懊惱。」

台鋼在魔鷹、王柏融相繼受傷後，打線火力隨之下滑，洪總就指出，近來得分都不會超過3分，「以現在的隊型，我們的贏球方式一定要投手表現得比對方好。」洪總也肯定今天投6局失1分的江承諺，「他好像有點悲情，內容都還好，就是沒辦法有火力支援。縱使如此，他還是貢獻很大。」

