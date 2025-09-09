晴時多雲

U18世界盃》台灣隊投手群猛送最多K 打擊成績卻有隱憂

2025/09/09 23:08

蘇嵐鴻。（棒協提供）蘇嵐鴻。（棒協提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕靠著投打相互支援並把握對手瑕疵給予機會，U18台灣隊預賽5戰，僅面對美國隊時遭無安打完封輸球，以4勝1敗成績晉級，並帶著1勝1敗挺進複賽，複賽首戰要面對南韓隊。

預賽打完，A組排名依序是日本、南韓和波多黎各隊，B組前兩名分別是美國隊、台灣隊，第3名經由對戰優質率計算後，由巴拿馬隊出線。

晉級6隊中，台灣隊打擊數據在後段班，團隊打擊率2成23、攻擊指數0.661，在晉級6隊中只比波多黎各隊（1成67、0.558）好。

而台灣隊預賽途中多次壘間出局，影響攻勢串聯，今面對德國隊就曾數度出現類似狀況。台灣隊5戰合計9次盜壘成功，表現不差，開路先鋒帕蘇拉．塔基斯利尼安今還上演單場3盜壘，但台灣隊團隊6次盜壘失敗，則是12支球隊中最多。

投手方面，連同今鍾亦恩、賴謙凡、蘇嵐鴻和林珺希合力送出21次三振在內，台灣隊投手群5戰送出57次三振是12隊最多，團隊防禦率1.60排名第5。

堪稱本屆「大魔王」的美國隊，團隊投打數據都極其優異，團隊防禦率僅0.44，5戰合計僅失4分（2責失），且僅有7保送；美國隊團隊打擊率3成44、攻擊指數0.896，也是12隊最佳。

