籃球歐錦賽　土耳其擊退波蘭挺進4強

〔中央社〕歐洲籃球錦標賽8強賽，土耳其以91比77擊敗波蘭，並在歐錦賽締造7連勝佳績，追平隊史在這項賽事的最長連勝紀錄。

歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）官網報導，這是土耳其隊史第2次挺進4強賽，接下來將迎戰希臘與立陶宛之戰的勝方。

波蘭開局氣勢如虹，前10分鐘成功讓土耳其中鋒申京（Alperen Sengun）得分掛零。但他一得分，就好像成了比賽的關鍵轉折，不僅讓現場氣氛沸騰，也讓波蘭隊之後的比賽佈局全盤瓦解。

在他灌籃得分後，土耳其打出一波22比10的攻勢，上半場結束時將原本僅有一球的領先擴大為46比32。

儘管波蘭隊竭盡全力想讓比賽更有看頭，但在比賽剩下3分鐘時，他們最多也只能將比分追到只差8分。

現年23歲的申京貢獻19分、12籃板和10助攻，另有3次抄截。這位NBA全明星球員表現全能，他在本次歐錦賽中第7次繳出至少15分、5籃板、5助攻的成績。

不過土耳其隊贏得並不輕鬆，奧斯曼（Cedi Osman）在籃下阻擋波尼特卡（Mateusz Ponitka）出手時發生碰撞，導致腳部受傷。奧斯曼在第3節中段離場，但在比賽還剩5分鐘時回到場上。

波蘭隊奮戰到最後一刻。這是他們連續第2次打進歐錦賽8強，但他們未能重現2022年奪得第4名的佳績。波尼特卡雖貢獻19分、6助攻及6籃板，仍無法阻止敗局。（編譯：陳昱婷）1140910

