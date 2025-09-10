晴時多雲

體育 即時新聞

字母哥發威退立陶宛　希臘睽違16年再闖歐錦賽4強

2025/09/10 05:39

〔中央社〕希臘再度靠著美國職籃NBA密爾瓦基公鹿球星「字母哥」揚尼斯．安特托昆博的穩定表現，在歐洲籃球錦標賽以87比76擊退立陶宛，繼2009年後再度闖進4強。

歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）官網報導，揚尼斯．安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）狂砍29分。在過去5屆歐錦賽中，希臘有4次都止步8強，但這次他們終於突破重圍，將與土耳其一較高下，爭取冠軍賽門票。

希臘在第2節一開始手感火燙，飆進3顆三分球，打出一波11比2攻勢，將比分拉開到35比24。不過立陶宛很快回敬一波11比2，將比分追至38比39，並在上半場結束時以38比44落後。

立陶宛一度將分差縮小到41比44，但希臘隨後將領先優勢擴大到51比41，並在第3節中段將比數拉開到58比43。立陶宛短暫縮小差距到9分，但希臘在第4節初又將領先擴大到16分，讓比賽大勢底定。

揚尼斯．安特托昆博是希臘的定海神針，在對立陶宛的比賽中表現依舊強勢。這位NBA巨星全場攻下29分，投籃命中率為15投9中，罰球16投11中，還貢獻6籃板、2助攻、4抄截和1阻攻。

托利奧普洛斯（Vasileios Toliopoulos）投進3記三分球，得到17分；史洛卡斯（Kostas Sloukas）貢獻11分和4助攻；而科斯塔斯．安特托昆博（Kostas Antetokounmpo）則有4分和4阻攻的表現。

儘管瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）貢獻24分、15籃板的精彩表現，以及韋利卡斯（Arnas Velickas）拿下12分、5籃板和7助攻，立陶宛仍無法扭轉戰局。

希臘在1987年和2005年贏得歐錦賽冠軍後，現在只差兩場勝利，就能拿下隊史第3座金盃。（編譯：陳昱婷）1140910

