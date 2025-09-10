MLB》道奇迎回左投費西亞 整季投77.2局的新人卡斯帕里烏斯降3A

卡斯帕里烏斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天做出人員異動，後援左投費西亞（Alex Vesia）傷癒歸隊，道奇為清出空間，把26歲右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）下放至小聯盟3A。

費西亞在美國時間8月26日因右側腹斜肌拉傷進入傷病名單，他在3A投2場復健賽，共投2局無失分，如今重返大聯盟。費西亞本季出賽59場，戰績3勝2敗、防禦率2.75，共投52.1局，有22次中繼成功、4次救援成功，被打擊率為1成89，每局被上壘率為0.99。

卡斯帕里烏斯今年開季進入球隊大聯盟名單，先發、後援兩頭跑，本季出賽46場包含3場先發，戰績7勝5敗、防禦率4.64，有13次中繼成功、2次救援成功，共投77.2局賞71次三振。其中，卡斯帕里烏斯本季以後援身分，吃下多達68局是全隊牛棚投手最多。

卡斯帕里烏斯在今年明星賽前吃下62.2局的投球，這段期間交出7勝3敗、防禦率4.45的成績。但他在明星賽後出賽18場，戰績0勝2敗、防禦率5.40，共投15局。

卡斯帕里烏斯在去年首度升上大聯盟，只在大聯盟出賽3場，共投8.1局。今年局數已經來到77.2局創生涯新高。考慮到疲勞程度，卡斯帕里烏斯將休息，備戰10月份的季後賽戰場。

