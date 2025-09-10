晴時多雲

體育 籃球 NBA

NBA》上季對湖人創史上最狂數據！ 吉迪終盼到公牛4年30億大約

2025/09/10 07:32

公牛吉迪簽下保障4年1億美元續約。（資料照）公牛吉迪簽下保障4年1億美元續約。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕公牛受限自由球員吉迪（Josh Giddey）在今天跟球隊簽下一張4年1億美元（約新台幣30億）續約，該合約沒有球員與球隊選項，屬於完全保障約，不過公牛沒有透露具體的條款。

吉迪在2024年休賽季在與卡盧索（Alex Caruso）的交易案中，從雷霆轉戰公牛，22歲的他也用表現成為公牛重組基石，繳出生涯最佳賽季。場均14.6分、8.1籃板、7.2助攻、1.2抄截、37.8%三分命中率。吉迪拿到7次大三元創下隊史第二高紀錄，僅次於1988-89賽季喬丹（Michael Jordan）的15次。

此外，吉迪在拉文（Zach LaVine）被交易到國王後表現更加出色，場均21.2分、10.7籃板、9.3助攻，投籃命中率50%，三分命中率46%。在3月22日對湖人的比賽，吉迪成為自1973-74賽季抄截成為官方數據以來，史上第一個拿下15分15助攻10籃板8抄截的球員。

公牛在吉迪的帶領下，以15勝5敗收尾闖進附加賽，吉迪在該段期間出賽13場，平均20.6分、107籃板、9.7助攻，不過他在賽季的最後一個月帶著手掌肌肉的撕裂傷打球。

吉迪的合約讓他成為今年第二位簽約的受限自由球員，先前籃網剛與「小火車」湯瑪斯（Cam Thomas）簽下一張600萬美元合約，而市場上剩下受矚目的受限自由球員還有金洲勇士的庫明加（Jonathan Kuminga）與七六人隊的葛林姆斯（Quentin Grimes）。

本賽季因為擁有薪資空間的球隊不多，因此各隊與受限自由球員的談約都很緩慢，吉迪先前傳出只拿到4年8000萬美元遭拒，如今順利簽下1億美元續約，該價碼可能會為庫明加與葛林姆斯的薪水進行定錨。

