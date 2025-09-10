MLB》洋基「法官」359轟寫歷史！ 超越傳奇球星獨居隊史第5（影音）

A Historic Judgian Blast



Aaron Judge is now 5th on the all-time homer leaders list in franchise historypic.twitter.com/tZZ7CKKC27 — New York Yankees （@Yankees） September 9, 2025

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在對老虎首局開轟，生涯第359轟超越傳奇捕手貝拉（Yogi Berra），獨居洋基史上第5人。

賈吉在首局滿球數時，逮中老虎狀元郎麥斯（Casey Mize）的失投90.4英哩指叉球，以110.6英哩的擊球初速，敲出中右外野方向412英尺超大號全壘打，本季第44轟、生涯第359轟出爐。

賈吉擠進洋基隊史全壘打榜單前5名，依序分別是貝比魯斯（Babe Ruth）的659轟、曼托（Mickey Mantle）的536轟、蓋瑞格（Lou Gehrig）的493轟、狄馬喬（Joe DiMaggio）的361轟與賈吉的359轟，因此今年賈吉有可能追平或超過狄馬喬，獨居史上第4名。

賈吉首局開轟超越傳奇球星。（路透）

