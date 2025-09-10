晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基「法官」359轟寫歷史！ 超越傳奇球星獨居隊史第5（影音）

2025/09/10 07:47

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在對老虎首局開轟，生涯第359轟超越傳奇捕手貝拉（Yogi Berra），獨居洋基史上第5人。

賈吉在首局滿球數時，逮中老虎狀元郎麥斯（Casey Mize）的失投90.4英哩指叉球，以110.6英哩的擊球初速，敲出中右外野方向412英尺超大號全壘打，本季第44轟、生涯第359轟出爐。

賈吉擠進洋基隊史全壘打榜單前5名，依序分別是貝比魯斯（Babe Ruth）的659轟、曼托（Mickey Mantle）的536轟、蓋瑞格（Lou Gehrig）的493轟、狄馬喬（Joe DiMaggio）的361轟與賈吉的359轟，因此今年賈吉有可能追平或超過狄馬喬，獨居史上第4名。

賈吉首局開轟超越傳奇球星。（路透）賈吉首局開轟超越傳奇球星。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中