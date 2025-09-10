MLB》前道奇少主梅伊受傷進IL 紅襪今開箱23歲大物左投厄利

梅伊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊今天做出人員異動，28歲右投梅伊（Dustin May）因右手神經炎被放進15天傷病名單，並把自家農場大物左投厄利（Connelly Early）拉上大聯盟，這位23歲新人將在今天於客場登板面對運動家，迎接大聯盟生涯初登板。

梅伊在今年交易大限前從道奇轉戰紅襪，梅伊為紅襪出賽6場有5場先發，戰績1勝4敗，共投28.1局，賞26次三振，丟13次保送、4次觸身球，被打擊率3成07，每局被上壘率（WHIP）為1.69。梅伊整季出賽25場有23場先發，戰績7勝11敗、防禦率4.96。

現年23歲的厄利是在2023年選秀會第5輪第151順位獲紅襪選進，根據《MLB Pipeline》農場排名，厄利居紅襪農場第6。

厄利今年在2A出賽15場有12場先發，戰績7勝2敗、防禦率2.51，共投71.2局賞96次三振。厄利本季在3A先發6場，戰績3勝1敗、防禦率2.83，共投28.2局賞36次三振。

厄利成為紅襪隊本季開箱的第三位新人投手，前兩人是多賓斯（Hunter Dobbins）、以及《MLB Pipeline》紅襪農場排名第二的大物左投托勒（Payton Tolle）。

紅襪大物左投厄利。（取自紅襪隊官方X）

