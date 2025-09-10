晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》前道奇少主梅伊受傷進IL 紅襪今開箱23歲大物左投厄利

2025/09/10 08:31

梅伊。（資料照，美聯社）梅伊。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊今天做出人員異動，28歲右投梅伊（Dustin May）因右手神經炎被放進15天傷病名單，並把自家農場大物左投厄利（Connelly Early）拉上大聯盟，這位23歲新人將在今天於客場登板面對運動家，迎接大聯盟生涯初登板。

梅伊在今年交易大限前從道奇轉戰紅襪，梅伊為紅襪出賽6場有5場先發，戰績1勝4敗，共投28.1局，賞26次三振，丟13次保送、4次觸身球，被打擊率3成07，每局被上壘率（WHIP）為1.69。梅伊整季出賽25場有23場先發，戰績7勝11敗、防禦率4.96。

現年23歲的厄利是在2023年選秀會第5輪第151順位獲紅襪選進，根據《MLB Pipeline》農場排名，厄利居紅襪農場第6。

厄利今年在2A出賽15場有12場先發，戰績7勝2敗、防禦率2.51，共投71.2局賞96次三振。厄利本季在3A先發6場，戰績3勝1敗、防禦率2.83，共投28.2局賞36次三振。

厄利成為紅襪隊本季開箱的第三位新人投手，前兩人是多賓斯（Hunter Dobbins）、以及《MLB Pipeline》紅襪農場排名第二的大物左投托勒（Payton Tolle）。

紅襪大物左投厄利。（取自紅襪隊官方X）紅襪大物左投厄利。（取自紅襪隊官方X）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中