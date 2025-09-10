晴時多雲

體育 棒球 MLB

MiLB》佐佐木朗希找回161.9公里火球！前4局8K好投、5局單局爆退場

2025/09/10 08:51

佐佐木朗希前4局8K，但卻連5局都投不完退場。（資料照）佐佐木朗希前4局8K，但卻連5局都投不完退場。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期在3A表現屢遭批評的道奇日籍投手佐佐木朗希，在今天對巨人3A找回「令和怪物」威名，直球均速狂升，連帶讓對手揮棒落空與三振都上升，但卻在4局好投後球速與控球都出現問題，5局投不完就退場。

佐佐木朗希在小聯盟的表現不僅球速與控球狀況不佳，還遭總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言「還沒有完全準備好」，不過今天佐佐木朗希一開賽就屢飆破100英哩火球，首局投出3上3下飆1K，次局投出1保送但單局飆3K。3局佐佐木朗希遭遇危機仍順利化解，4局再飆出2K投出3上3下。

在順風順水的前4局投完後，第5局佐佐木朗希遭遇亂流，不僅球速開始下滑，控球也開始失準，先投四壞保送後被安打接著再投四壞保送擠成滿壘，隨後因為滾地出局與高飛犧牲打失掉2分，再被大物艾德里奇（Bryce Eldridge）二壘安打失掉第3分後，又對下棒打者投出觸身球保送，教練也讓用球數達90球的他直接退場，接替的投手飆K未讓他多失分。

前4局佐佐木朗希只被打1支安打，送出8次三振，2次四壞保送，但到5局單局就被打2支安打，投出2次四壞保送與1次觸身球保送，總計4.2局被打3安送出8K、4BB，失掉3分都是自責分。

本場佐佐木朗希的均速提升了2.5英哩，最快球速達100.6英哩（約161.9公里），最慢95.6英哩，指叉球與滑球的速度也都有提升，還投了二縫線速球（伸卡球），不過在5局單局爆時，他最快只有98.9英哩，最慢的一球也在該局投出，顯示他續航力依舊出現問題。

