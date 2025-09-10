晴時多雲

體育 籃球 NBA

NBA》清空間簽葛林姆斯 美媒爆七六人考慮交易烏布瑞、卓蒙德

2025/09/10 09:14

上賽季打出生涯年的葛林姆斯還沒拿到新合約。（資料照，路透）上賽季打出生涯年的葛林姆斯還沒拿到新合約。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕上賽季季中從獨行俠交易至七六人、並在費城打出生涯年的葛林姆斯（Quentin Grimes），今夏成為受限自由球員後尚未拿到新合約，如今美國媒體爆料，七六人為了留下他，有可能把烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、卓蒙德（Andre Drummond）兩大主力給交易掉。

葛林姆斯上季被交易到七六人後破繭而出，出賽28場繳出場均21.9分的成績單，《NBC Sports》指出七六人有意留下葛林姆斯，並希望是簽下一份3年合約，而葛林姆斯方面則希望年薪可到2000萬美元。

根據NBA記者費雪（Jake Fischer）說法，七六人願意開出複數年合約留人，但就算只是中產特例左右的價碼，球隊都會面臨高額奢侈稅的問題，為此七六人有打算交易球員清空間，烏布瑞、卓蒙德兩人就成為可能拋售目標。

費雪表示，整個夏天七六人都在尋求交易烏布瑞和卓蒙德，無論是只交易一人、或是兩人都交易走，如此球隊更有空間可以用高於合格報價的價碼簽下葛林姆斯。

不過烏布瑞、卓蒙德兩人對於球隊仍有大用，《NBC Sports》指出，由於恩比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）兩人都有傷病問題，烏布瑞、卓蒙德正好就是補上傷病空缺的人選，加上新賽季其他主力後衛回歸，葛林姆斯能否有發揮空間仍是未知數。

烏布瑞（右2）、卓蒙德（右1）可能被交易掉。（資料照，美聯社）烏布瑞（右2）、卓蒙德（右1）可能被交易掉。（資料照，美聯社）

