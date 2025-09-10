世界盃足球資格賽》哈蘭德獨進5球 挪威隊狂進11球屠殺摩爾多瓦

哈蘭德單場踢進5球。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界盃歐洲區會外賽I組賽事，世界排名第33的挪威隊今天上演大屠殺，曼城球星哈蘭德（Erling Haaland）單場踢進5球，挪威最終以11比1大勝摩爾多瓦。挪威在分組5勝0敗、積分15分，高居小組第一。

根據《美聯社》報導，哈蘭德單場踢進5球是他披上挪威隊戰袍後，單場新高的進球數。這是自1977年奧地利選手克蘭克爾（Hans Krankl）面對馬爾他之戰單場6球的歐足聯紀錄後，歐洲男子選手在世界盃資格賽的最佳單場表現。

請繼續往下閱讀...

挪威隊此戰全場控球率70.6％，單場射門次數34次，射正18次。反觀摩爾多瓦全場只有2次射門，沒有任何一次射正。

挪威隊這場壓倒性勝利，是本屆世界盃歐洲區會外賽的最大分差，荷蘭隊在今年6月曾以8比0擊敗馬爾他。

挪威隊在小組賽5戰全勝，積分15分高居第一。義大利以3勝1敗居次，以色列以3勝2敗排第三，愛沙尼亞以1勝4敗居第四。

世界男足排名第154名的摩爾多瓦，此戰全場唯一的進球還是對手的烏龍球。摩爾多瓦在小組賽5場全敗，共踢進3球，卻被對手狂進25球之多。

哈蘭德單場踢進5球。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法