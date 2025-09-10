MLB》費城人史瓦伯卡彈10場後50轟出爐！ 蘇亞雷斯狂飆12K奪勝

KYLE SCHWARBER REACHES 50 HOME RUNS! pic.twitter.com/8YRpNyJ59n — MLB （@MLB） September 10, 2025

〔體育中心／綜合報導〕上個系列賽在大都會主場被橫掃的費城人，回到主場後表現判若兩隊，在首戰靠諾拉（Aaron Nola）好投奪勝後，今天蘇亞雷斯（Ranger Suarez）6局飆出生涯新高12K無失分，加上「洗襪伯」史瓦伯（Kyle Schwarber）相隔10場比賽開轟，敲出本季第50轟，以9：3擊敗大都會，系列賽率先取得2勝。

費城人打線首局就靠著卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）的二壘安打從大都會先發投手馬奈亞（Sean Manaea）打回2分，次局坎普（Otto Kemp）、貝德（Harrison Bader）「背靠背」開轟，比數形成4：0。

大都會打線前6局被蘇亞雷斯絕讚封鎖，僅在5局踏上得點圈，今天蘇亞雷斯99球投6局，只被打1支安打，狂飆生涯新高12K，有3次四壞保送沒有掉分，防禦率下滑到2.77。

蘇牙雷斯6局飆生涯最多12K，僅被敲1安無失分。（美聯社）

大都會在7局才靠著文托斯（Mark Vientos）砲轟羅伯森（David Robertson）破蛋，不過下個半局，史瓦伯敲出賽季第50轟，在單場4響砲後沉寂10場終於再次開砲，3分砲也將領先拉開到7：1將比賽定調。

史瓦伯成為費城人隊史第2位單季50轟打者，是自2006年霍華德（Ryan Howard）單季58轟後的第一人，目前在國聯全壘打王領先第二名的道奇隊大谷翔平2轟，有望挑戰生涯第二座全壘打王，距離聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）有3轟落後。

史瓦伯敲出賽季50轟，創下生涯第一個50轟賽季。（美聯社）

