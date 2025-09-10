MLB》「法官」開轟無用 洋基牛棚單局爆9分、寫隊史首見難堪紀錄

洋基投手克魯茲。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場迎戰美聯中區龍頭老虎，條紋軍牛棚第7局大崩盤狂掉9分，最終洋基以2比12敗給老虎。洋基中斷近期2連勝表現，仍以80勝64敗居美聯東區第二。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）首局擊出右外野陽春砲，本季第44轟出爐。洋基強打貝林傑（Cody Bellinger）在第4局也擊出陽春砲，本季第28轟出爐。老虎隊第5局靠米德斯（Parker Meadows）的兩分砲追平比數。前6局打完雙方仍是2比2平手。

請繼續往下閱讀...

洋基第7局換牛棚接手，未料陷入大亂流，35歲右投克魯茲（Fernando Cruz）沒有解決任何一人狂掉5分，包含被敲2安、丟3次保送。34歲右投小萊特（Mark Leiter Jr.）同樣也是未解決任何一人失4分，包含被敲2安，保送、觸身球各1次，洋基該局讓左投希爾（Tim Hill）接手，才結束對手第7局攻勢，但老虎隊單局一口氣灌進9分。老虎隊第8局靠格林（Riley Greene）適時安打再拿1分，洋基最終吞敗。

洋基投手小萊特。（路透）

克魯茲今帳面上0局失5分、小萊特帳面0局失4分。根據《Sports Reference》數據專家夏普（Katie Sharp）指出，這是洋基隊史第一次單場出現2名後援投手沒有抓到任何一個出局數、至少失掉4分自責分的表現。



洋基打線全場只有4安，其中有2安是陽春砲。洋基先發投手沃倫（Will Warren）主投6局失2分無關勝敗。克魯茲吞本季第4敗。

老虎隊全場9安，靠洋基投手群奉送7保送、1次觸身球，攻下12分。老虎隊先發投手麥斯（Casey Mize）主投6局失2分、賞8次三振，摘本季第14勝。老虎隊贏球後，目前仍以83勝62敗居美中龍頭。

The Tigers scored EIGHT runs in the seventh inning before the Yankees recorded a single out pic.twitter.com/gJhySfyEkS — Jomboy Media （@JomboyMedia） September 10, 2025

洋基強打賈吉。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法