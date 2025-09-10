晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》本季第一位「30-30」是他！史上最貴233億索托盜出新高度

2025/09/10 10:07

索托成為本季第一位「30-30」的球員。（圖片取自X）索托成為本季第一位「30-30」的球員。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕大都會今天以3：9不敵費城人，苦吞近期4連敗還落後分區達9場，但索托（Juan Soto）在本場比賽跑出第30次盜壘成功，成為本季第一位達標「30-30」的球員。

索托在8局於二壘時抓準機會盜上三壘，賽季第30盜出爐，成為本季第一位「30轟、30盜」的球員。目前索托38轟、30盜，僅差2轟就能達標「40轟、30盜」的紀錄，若達成將會是大聯盟史上第15次，過去較知名的「40-30」締造者有漢克阿倫（Hank Aaron）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以及大谷翔平。

索托成為大都會隊史第5位「30-30」俱樂部球員，前4人分別是「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）、強森（Howard Johnson，3度達標）、「美國隊長」萊特（David Wright）、林多（Francisco Lindor）。

在簽下15年7.65億美元（約新台幣233億）史上最大約的首個賽季，索托無疑繳出對得起身手的表現，本季143場出賽敲出38轟、94分打點，被三振125次但也選到118次保送，更是他生涯首次跑出30次盜壘，僅3次盜壘失敗，攻擊指數0.921。

