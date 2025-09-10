運動部》部長李洋的第一份公文！ 喊話「全民運動由我做起」（影音）

李洋簽下第一份公文。（圖片取自臉書）

〔體育中心/綜合報導〕我國羽球奧運男雙金牌好手李洋，在昨天正式接任首任運動部長，並在揭牌暨布達典禮上由行政院長卓榮泰頒發任命令及印信，總統賴清德親臨主持，象徵台灣體壇邁入新紀元，今天他也簽下第一份公文宣布「每天運動30分鐘」。

年僅30歲的李洋是台灣史上最年輕的部長，他致詞時提出運動部未來六大施政方向，包含推動全民運動、整合競技運動制度、提升大型國際賽會舉辦能力與能見度、促進運動產業發展、落實永續與多元價值，以及青少年和基層人才培育。他強調：「身為運動員，我熱愛挑戰，也喜歡和團隊一起贏得勝利，接下來會秉持運動精神，用行動和大家一起打造台灣運動的里程碑。」

李洋今天在臉書發文提到：「部長的第一份公文！每天運動30分鐘，全民運動由我做起。」展現全民運動由自己做起的決心，他也在社群媒體幽默分享影片，昨日他也喊話表示：「部內同仁每天運動30分鐘」，

李洋笑言，從運動員身份轉換為部長，他思考許久，感覺這項挑戰難度堪比奧運金牌。他也坦承，外界對他有質疑聲音，「我會盡量去做，未來做不好、沒做到的大家可以來檢討，也歡迎大家來監督。」以自嘲化解壓力，展現年輕部長的親和力與決心。

