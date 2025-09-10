晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

運動部》部長李洋的第一份公文！ 喊話「全民運動由我做起」（影音）

2025/09/10 09:59

李洋簽下第一份公文。（圖片取自臉書）李洋簽下第一份公文。（圖片取自臉書）

〔體育中心/綜合報導〕我國羽球奧運男雙金牌好手李洋，在昨天正式接任首任運動部長，並在揭牌暨布達典禮上由行政院長卓榮泰頒發任命令及印信，總統賴清德親臨主持，象徵台灣體壇邁入新紀元，今天他也簽下第一份公文宣布「每天運動30分鐘」。

年僅30歲的李洋是台灣史上最年輕的部長，他致詞時提出運動部未來六大施政方向，包含推動全民運動、整合競技運動制度、提升大型國際賽會舉辦能力與能見度、促進運動產業發展、落實永續與多元價值，以及青少年和基層人才培育。他強調：「身為運動員，我熱愛挑戰，也喜歡和團隊一起贏得勝利，接下來會秉持運動精神，用行動和大家一起打造台灣運動的里程碑。」

李洋今天在臉書發文提到：「部長的第一份公文！每天運動30分鐘，全民運動由我做起。」展現全民運動由自己做起的決心，他也在社群媒體幽默分享影片，昨日他也喊話表示：「部內同仁每天運動30分鐘」，

李洋笑言，從運動員身份轉換為部長，他思考許久，感覺這項挑戰難度堪比奧運金牌。他也坦承，外界對他有質疑聲音，「我會盡量去做，未來做不好、沒做到的大家可以來檢討，也歡迎大家來監督。」以自嘲化解壓力，展現年輕部長的親和力與決心。

在 Instagram 查看這則貼文

李洋（@leeyang0812）分享的貼文

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中