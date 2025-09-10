晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

台維斯盃》利多！台灣週末迎戰強敵挪威 前世界第2魯德確定缺席

2025/09/10 10:32

魯德。（資料照）魯德。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025年台維斯盃世界一級賽事9月13至14日將在台北市網球中心登場，台灣隊此次在主場迎戰挪威隊，ATP世界男單排名12的一哥魯德（Casper Ruud）日前宣布退賽，並未隨隊來台。

26歲的魯德世界排名曾高居男單第2，在2022年、2023年連兩年打進法網決賽，不過今年狀況起伏，雖在5月的馬德里大師賽拿下生涯首座千分大師賽冠軍，但在澳網、法網以及甫落幕的美網都止步次輪。

魯德日前透過影片向挪威球迷宣布將退出台維斯盃的消息，表示賽季相當漫長，行程緊湊，因此不得不退出此次的賽事，未來會努力以更強大的姿態回歸。

雖然台灣球迷無緣一睹這位頂尖球星的風采，但對守土有責的台灣隊是一大利多，此次挪威隊由資深教頭哈塞特（Anders Haseth）擔任隊長，另外還有包括去年溫布頓錦標賽青少男單冠軍謝爾（Nicolai Budkov Kjaer），以及杜拉索維奇（Viktor Durasovic）、霍拉耶爾（Herman Hoeyeraal）、利倫根（Lukas Hellum Lilleengen）等好手，團隊已經抵台，近日也到台北市網球中心訓練備戰。

台灣隊本次則一樣由盧彥勳執掌兵符，成員包括曾俊欣、吳東霖、黃琮豪、何承叡與莊吉生等好手，力拚守下明年世界組總決賽資格戰門票。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中