台維斯盃》利多！台灣週末迎戰強敵挪威 前世界第2魯德確定缺席

魯德。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025年台維斯盃世界一級賽事9月13至14日將在台北市網球中心登場，台灣隊此次在主場迎戰挪威隊，ATP世界男單排名12的一哥魯德（Casper Ruud）日前宣布退賽，並未隨隊來台。

26歲的魯德世界排名曾高居男單第2，在2022年、2023年連兩年打進法網決賽，不過今年狀況起伏，雖在5月的馬德里大師賽拿下生涯首座千分大師賽冠軍，但在澳網、法網以及甫落幕的美網都止步次輪。

魯德日前透過影片向挪威球迷宣布將退出台維斯盃的消息，表示賽季相當漫長，行程緊湊，因此不得不退出此次的賽事，未來會努力以更強大的姿態回歸。

雖然台灣球迷無緣一睹這位頂尖球星的風采，但對守土有責的台灣隊是一大利多，此次挪威隊由資深教頭哈塞特（Anders Haseth）擔任隊長，另外還有包括去年溫布頓錦標賽青少男單冠軍謝爾（Nicolai Budkov Kjaer），以及杜拉索維奇（Viktor Durasovic）、霍拉耶爾（Herman Hoeyeraal）、利倫根（Lukas Hellum Lilleengen）等好手，團隊已經抵台，近日也到台北市網球中心訓練備戰。

台灣隊本次則一樣由盧彥勳執掌兵符，成員包括曾俊欣、吳東霖、黃琮豪、何承叡與莊吉生等好手，力拚守下明年世界組總決賽資格戰門票。

