MLB》慘！領10億約的大都會蒙塔斯傳將動TJ手術 明年賽季恐報銷

大都會32歲右投蒙塔斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會32歲右投蒙塔斯（Frankie Montas）今年8月下旬因右手肘尺側副韌帶（UCL）傷勢，本季提前報銷。根據紐約郵報資深記者海曼（Jon Heyman）爆料，蒙塔斯將動手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John手術），預計缺席2026年賽季。

近年飽受傷勢困擾的蒙塔斯，季前以2年3400萬美元（約新台幣10.4億元）加盟大都會，但他在春訓期間不慎出現闊背肌拉傷，無緣開季從大聯盟出發，直到美國時間6月24日才重返大聯盟賽場。

蒙塔斯本季出賽9場有7場先發，戰績3勝2敗、防禦率高達6.28，共投38.2局賞32次三振，丟14次保送、1次觸身球，被打擊率2成98，每局被上壘率為1.60。蒙塔斯在8月23日因UCL傷勢，先是被放進15天傷病名單，接著轉至60天傷病名單，球季提前報銷。

蒙塔斯生涯在大聯盟出賽169場中有136場先發，累積47勝48敗、平均防禦率4.20。蒙塔斯待過白襪、運動家、洋基、紅人、釀酒人和大都會等球隊。

