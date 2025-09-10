中職》直球對決林智勝 許育銘還原那一個史上留名打席的對決心態

林智勝在生涯最後一個打席開轟。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕從3度選秀落選到今年競爭到教練可以信任的位置，26歲的台鋼雄鷹左投許育銘認為本季至今40場出賽的最大收穫就在投出信心，而在7日大巨蛋遭林智勝挨轟的那個打席，他也選擇相信自己、直球對決，對於投出紅中失投球的結果則坦然接受，「雖然自己沒能守下來，很可惜，也很謝謝賢拜把他最後一個打席獻給我。」

在2017、2020、2021年3度參加中職選秀落選，許育銘在2022年選秀終於獲新軍台鋼在第23輪第27指名選中，也成為台鋼在該年9月9月宣布簽下29名球員的其中一人、成為隊史創隊球員，到昨天也剛好整整滿3年。從去年共出賽29場投26.1局的防禦率高達7.52，許育銘本季至今出賽40場累計36.2局的防禦率2.70，還拿下17次中繼成功，單從數據上就可以看出他的成長。

「去年第一年是還在懵懵懂懂，第二年競爭到教練信任的位置」，許育銘直言雖然投到8月中下旬體力出現下滑，比賽內容也開始出現較多狀況，但他今年在信心中有很大的成長，「去年上去都在沒有什麼領先的時候，今年教練給我的任務就是站穩勝利組，每次上去就是要把信心拿出來，做好教練給我的工作。」

許育銘。（資料照，記者李惠洲攝）

昨起回到澄清湖主場出賽，許育銘談起7日作客大巨蛋對味全龍「大師兄」林智勝在6局下的對決，他坦言自己也是拿出一樣的心態去面對，「雖然是賢拜最後一個打席，也不要特別去閃，這也是我一個任務、一個工作，要把那局完成，不要想說他是什麼樣的打者就去害怕，就好好地去相信自己、相信捕手，我們一起想辦法完成。」只是他在投出第1顆好球對方未揮棒後，接著投出141公里直球就被轟出左外野大牆，成為林智勝的最後一打席、更是生涯第305轟。

「其實打出去的時候，因為大巨蛋不像一般球場有風，想說打出去應該很難飛得遠，所以球出去之後，當下也是有起雞皮疙瘩」，許育銘後來去詢問捕手張肇元後確認自己那顆球失投，他當然勇於認錯，也坦言：「事實上學長就是強，打了這麼多全壘打，也在各個國際賽打了這麼多比賽，真是很強的打者。」儘管未能守住任務，許育銘不只當天賽後就發文表示自己成為賢拜生涯最後一位幸運兒，在這次回到主場受訪後仍自認能和林智勝的最後一個打席對決「光榮！」

台鋼目前在下半季暫居第3、全年勝率暫居第4，仍有拚季後賽的機會，許育銘也準備好自己要好好完成這個球季，達成季前設定「健康出賽、站穩一軍」的目標。

