晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基金手套少主崩潰？ 飛球跑到接不到、突襲短打出局遭噓爆

2025/09/10 11:05

〔體育中心/綜合報導〕洋基24歲金手套游擊手沃爾普（Anthony Volpe）本季陷入大低潮，今天在對老虎一戰，不僅打擊時用點結果被接殺，還在關鍵時刻漏接飛球導致球隊狂失9分吞敗，他也成為眾矢之的。

沃爾普曾是昔日大物，在生涯第一季就拿下金手套獎，還繳出21轟24盜表現，在新人王票選名列第8，被認為有望頂住洋基游擊大關，去年球季他雖然沒有再次繳出「20-20」賽季，但進攻表現有些微提升，雖然依舊在聯盟平均之下（OPS+86），整體仍算堪用。

不過今年沃爾普卻陷入大低潮，在游擊防區一共發生多達19次失誤，是美聯失誤王，全聯盟失誤數第二多，僅次於國聯紅人克魯茲（Elly De La Cruz）的23次失誤。本季打擊率2成06也創下生涯新低。

近期壓力相當大的沃爾普，今天在打擊區上不僅苦吞2K，還在5局2：2平手，一、二壘有人的大好機會使用突襲短打，卻直接點進三壘手手套免費奉送出局數，現場噓聲四起，該局洋基1分未得。到崩潰的7局上半，沃爾普同樣也發生守備瑕疵，在2：4落後滿壘的情況，史威尼（Trey Sweeney）敲出游擊方向飛球，沃爾普背對追球，人到點卻沒接到球導致再失分。

沃爾普。（法新社）沃爾普。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中