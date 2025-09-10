MLB》洋基金手套少主崩潰？ 飛球跑到接不到、突襲短打出局遭噓爆

Volpe pops up a bunt and hears it from the crowd pic.twitter.com/jFQcGEAryx — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） September 10, 2025

〔體育中心/綜合報導〕洋基24歲金手套游擊手沃爾普（Anthony Volpe）本季陷入大低潮，今天在對老虎一戰，不僅打擊時用點結果被接殺，還在關鍵時刻漏接飛球導致球隊狂失9分吞敗，他也成為眾矢之的。

沃爾普曾是昔日大物，在生涯第一季就拿下金手套獎，還繳出21轟24盜表現，在新人王票選名列第8，被認為有望頂住洋基游擊大關，去年球季他雖然沒有再次繳出「20-20」賽季，但進攻表現有些微提升，雖然依舊在聯盟平均之下（OPS+86），整體仍算堪用。

不過今年沃爾普卻陷入大低潮，在游擊防區一共發生多達19次失誤，是美聯失誤王，全聯盟失誤數第二多，僅次於國聯紅人克魯茲（Elly De La Cruz）的23次失誤。本季打擊率2成06也創下生涯新低。

近期壓力相當大的沃爾普，今天在打擊區上不僅苦吞2K，還在5局2：2平手，一、二壘有人的大好機會使用突襲短打，卻直接點進三壘手手套免費奉送出局數，現場噓聲四起，該局洋基1分未得。到崩潰的7局上半，沃爾普同樣也發生守備瑕疵，在2：4落後滿壘的情況，史威尼（Trey Sweeney）敲出游擊方向飛球，沃爾普背對追球，人到點卻沒接到球導致再失分。

沃爾普。（法新社）

If Anthony Volpe isn’t going to hit and isn’t going to play good defense and can’t get a bunt down…



pic.twitter.com/wIaYUBbFsq — Ben Verlander （@BenVerlander） September 10, 2025

