MLB》飆速161.9公里頗滿意！ 佐佐木朗希對中繼登板可能畫上問號

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本好手佐佐木朗希今天投完小聯盟最後一場登板，預定之後將要跟球隊會合尋求重返大聯盟的機會，不過對於未來是否能以後援身分登板，他本人則持謹慎的態度。

佐佐木朗希今天繳出4.2局8K、4BB，失3分表現無關勝敗，在前4局開無雙但5局控球失準，球數達標90球後就退場休息，最快球速來到100.6英哩（約161.9公里），他對於今天的狀態感到滿意：「對我來說，這些都不是太在意的事情，因為前4局的內容已經很不錯了。」

接下來佐佐木朗希將回到洛杉磯跟道奇隊會合，並尋求重返大聯盟的可能性，對此他表示：「我接下來會回到洛杉磯。這不是我能決定的事情，所以只要能夠在自己可以做出貢獻的地方投球就好。」

由於道奇隊現在的先發輪值足夠，佐佐木朗希或許可能得從牛棚出發才能上場，他對此直言：「在日本的時候一次都沒有過，不確定臨時上場是否能夠勝任。」但他也坦言，如果真的要中繼的話就得多加練習，不可以失敗，得先多進行幾次的牛棚練投。

佐佐木朗希今年在旅美第一年的表現不佳，一軍8場出賽拿下1勝1敗，34.1局投球只有24次三振，防禦率4.72。小聯盟出賽5場投18.2局送出16K，防禦率6.75，拿下0勝2敗。

Roki Sasaki finishes with 8 strikeouts in 4.2 innings tonight! pic.twitter.com/45BtWXxzgO — Oklahoma City Comets （@OKC_comets） September 10, 2025

